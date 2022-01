https://cz.sputniknews.com/20220129/soucasny-a-zaroven-budouci-prezident-italove-si-znovu-zvolili-prezidenta-mattarellu-17400431.html

Současný a zároveň budoucí prezident. Italové si znovu zvolili prezidenta Mattarellu

Předseda poslanecké sněmovny italského parlamentu Roberto Fico oficiálně oznámil vítězství současného prezidenta Sergia Mattarelly v prezidentských volbách... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Osmého kola se zúčastnilo 983 z 1009 „velkých voličů“, 759 z nich zvolilo Mattarellu. Jeho největší soupeř, bývalý žalobce Carlo Nordio, jenž je znám svou účastí v procesech s příslušníky tzv. „rudých brigád“, obdržel 90 hlasů.Přítomni v parlamentu přivítali zvolení Mattarella bouřlivým potleskem.Nominace jeho kandidatury byla umožněna poté, co se na něj obrátily vedoucí politické síly země a vůdci regionů. Dříve osmdesátiletý bývalý soudce Ústavního soudu se opakovaně vyjádřil k tomu, že o druhý sedmiletý mandát zájem nemá.Mattarella již dříve přijal delegaci vůdců parlamentních frakcí, kterým s přihlédnutím k situaci a navzdory vlastním plánům oznámil své odhodlání znovu vést zemi.Nezbytnost obdobného rozhodnutí se ukázala být zřejmá po výsledcích posledních sedmi kol hlasování, které probíhalo od pondělí, skončilo nerozhodně.S prezidentem komunikoval také italský premiér Mario Draghi. Z informovaných zdrojů se zjistilo, že ho šéf vlády požádal, aby souhlasil se znovuzvolením, protože by to posloužilo „dobru a stabilitě země“.S kandidaturou Mattarelly souhlasily a podpořily ji všechny přední politické síly, proti se postavili pouze opoziční Bratři Itálie a jednotliví voliči.Prezidentské volby v ItáliiPodle článku 83 italské Ústavy je prezident volen parlamentem, který zahrnuje také delegáty ze všech 20 regionů země. Celkem je zde 1009 voličů - 630 poslanců, 321 senátorů a 58 krajských delegátů. Hlava státu je volena prostřednictvím tajného hlasování dvoutřetinovou většinou. Po třetím kole však stačí získat nadpoloviční většinu, tedy 505 hlasů.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

