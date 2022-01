https://cz.sputniknews.com/20220129/svetlo-na-konci-tunelu-valek-prozradil-kdy-se-dockame-rozvolneni-a-vratime-se-do-normalu-17395734.html

Světlo na konci tunelu! Válek prozradil, kdy se dočkáme rozvolnění a vrátíme se do normálu

Světlo na konci tunelu! Válek prozradil, kdy se dočkáme rozvolnění a vrátíme se do normálu

Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek se v Blesku rozpovídal o tom, kdy by se občané České republiky mohli dočkat dlouho očekávaného rozvolnění opatření.

Podle ministra by se opatření mohla rozvolnit nejdříve pro studenty a zaměstnance. Ochrana pak bude více zaměřena na seniory.„Tento týden bude počet nákaz u studentů a žáků lehce narůstat, pak už začne klesat. Totéž u zaměstnanců. Pak se posune do kategorie 65+. Já se domnívám, že budeme moci ulevit studentům a zaměstnancům někdy v půlce února a víc se soustředit na ochranu seniorů,“ míní Válek.V rozhovoru ministr zdravotnictví apeloval na nutnost třetí dávky. Tu by měli dostat všichni, kteří dostali tu druhou dříve než před 9 měsíci.Co se týče rozvolňování, ministr Válek se chce dostat do stavu, který označil za běžný normál. To znamená, že se jedná o stav, kdy nebude hrozit další vlna.O možném rozvolňování se Válek zmínil během tohoto týdne ve Sněmovně. „V půlce února budeme vědět přesné vyhodnocení vývoje situace a tím pádem budu moci na vládě navrhnout, jak dál. To, jak dál, bude 1. březen, nebo 1. duben. Zdá se, že se ta opatření daří ještě lépe, než jsem doufal a pak by to mohl být 1. březen,“ řekl šéf resortu zdravotnictví na tiskové konferenci.Vakcína NovavaxVlastimil Válek dříve informoval, že od 1. února se může začít registrovat k očkování vakcínou Novavax, která zatím nebude určena pro třetí dávky. Vakcína má být do ČR dovezena na přelomu února a března, lidé se tedy pravděpodobně budou moci nechat očkovat od prvního březnového týdne.Ministr tvrdí, že tato vakcína je vhodná pro všechny dospělé lidi, kteří se zatím nechtěli nechat očkovat. Někteří totiž nedůvěřují mRNA vakcínám, kterými se nyní v Česku většinou očkuje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

