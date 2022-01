https://cz.sputniknews.com/20220129/tisice-lidi-protestuji-ve-vidni-proti-povinnemu-ockovani---17397176.html

Tisíce lidí protestují ve Vídni proti povinnému očkování

Tisíce lidí protestují ve Vídni proti povinnému očkování

29.01.2022

2022-01-29T16:10+0100

2022-01-29T16:10+0100

2022-01-29T16:30+0100

Na sobotu bylo ve Vídni ohlášeno 22 demonstrací proti omezením. Největší z nich se konala na náměstí Heldenplatz, odkud se lidé vydali po hlavní ulici Ringstrasse, obklopující centrum města. Provoz na ulici je částečně omezen.Podle pravidel jsou protestující povinni nosit roušky a dodržovat rozestupy, ne všichni tak ale činí. Policie už musela zadržet jednu osobu kvůli porušení nařízení. Demonstranti nesou transparenty s nápisy „Svoboda místo strachu!“, „Za právo sám rozhodovat, co se svým tělem udělám!“ či „Toto je můj život!“. O bezpečnost na demonstraci se stará zhruba několik stovek policistů.Připomeňme, že prvního února začíná v Rakousku platit zákon o povinném očkování. Ten se bude vztahovat na všechny osoby starší 18 let registrované v Rakousku. Od 15. března bude dodržování této povinnosti hlídat policie, přičemž maximální pokuta se během roku může vyšplhat až na 3,6 tisíce eur.Minulou středu rakouský kancléř Karl Nehammer oznámil konec lockdownu pro neočkované proti koronaviru, který byl zaveden 31. ledna, přičemž pro návštěvu většiny veřejných míst zůstane v platnosti pravidlo 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený). V sobotu úřady oznámily postupné rozvolňování omezení kvůli koronaviru, a to od 5. února.V polovině ledna Sputnik psal o tom, že několik tisíc lidí se sešlo v Římě na protest proti covid certifikátům.Několik tisíc lidí obsadilo rozlehlou oblast poblíž římské Lateránské baziliky (Basilica di San Giovanni in Laterano) na první letošní protest proti zavedení takzvaného zeleného pasu (Green pass).Jedná se o covid certifikát, který potvrzuje očkování nebo prodělané onemocnění během posledních šesti měsíců.Pořadatelé akce žádají ty, kteří přišli na náměstí, aby se posadili, aby mezi sebou dodrželi bezpečnou vzdálenost. V paprscích netypicky pro leden hřejivého slunce těsně shromáždění před začátkem připomínalo piknik, k čemuž přispěla celkově poklidná nálada demonstrantů a populární hudba z reproduktorů. Ani rozlehlý prostor však nestačil na konání plnohodnotného sedícího protestu, a tak ti, kteří přišli na náměstí o něco později, byli nuceni zůstat na nohou.Demonstraci zorganizovala desítka malých organizací a hnutí, které se sdružily pod iniciativou „Pravda je svoboda“.Účastníci akce na ni přinesli plakáty s hesly proti „diktatuře“. Mezi transparenty můžete vidět hesla „trest pro ty, kteří se nepodrobí zelenému pasu, je hladovka“, „není horší tyranie než ta, která se vyskytuje ve stínu zákona“, „novináři lžou, když jsou vydíráni“.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

