„Tohle by mělo být trestné." Kerndlová opět vystavila luxusní tělo v plavkách

„Tohle by mělo být trestné.“ Kerndlová opět vystavila luxusní tělo v plavkách

Česká zpěvačka Tereza Kerndlová opět tráví chvilky ve svém druhém domově ve Španělsku. Z chladného Česka unikla za teplem, ale vypadá to, že zas tak hezky v...

Ve Španělsku sice horko zrovna není, ale na instagramovém profilu Kerndlové horko bylo… a pořádné. Když se totiž na síti ukázala v plavkách, mnozí z ní šli do kolen.Její příznivce však zřejmě nějaké počasí vůbec netrápilo, protože se soustředili zejména na to, jak báječně Kerndlová vypadá.A lichotek bylo více než dost: „Opět úchvatná, úžasně překrásná Terezka. Jako vždy!“Spousta uživatelů se tak shodovala na tom, že je stále super kočka.Tereza KerndlováTereza Kerndlová je česká zpěvačka, která začala zpívat se skupinou Black Milk. Již v roce 2002 skupina získala Českého slavíka v kategorii Objev roku, ale v roce 2005 se dívčí kapela rozpadla.Následně pokračovala ve své kariéře sólově. Je známá takovými singly jako Přísahám, Presumpce neviny či Schody z nebe a další. Dokonce reprezentovala Českou republiku na Eurovizi 2008, kde se svou písní Have some fun obsadila 18. místo. V roce 2018 vydala novou desku, která nese název S Tebou.Co se týče soukromého života, Kerndlová je již několik let šťastně zadaná. S partnerem René Mayerem je lze považovat za jeden z nejšťastnějších párů českého showbyznysu. Mají za sebou totiž více než 15 let vztahu. René Mayer je o 16 let starší, pracuje jako podnikatel a z prvního vztahu má syna. Se zpěvačkou zatím děti nemají.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

