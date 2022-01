V čele Trikolóry zůstává Zuzana Majerová Zahradníková

https://cz.sputniknews.com/20220129/v-cele-trikolory-zustava-zuzana-majerova-zahradnikova-17399293.html

Majerová Zahradníková čelila třem vyzyvatelům: antropologovi a vysokoškolskému profesoru Ivovi Budilovi, právníkovi a podnikateli Jindřichovi Rajchlovi a projektovému manažerovi Robertu Troškovi. Rajchl však těsně před volbou svoji kandidaturu stáhl. Na druhém místě nakonec skončil Budil a třetí místo zůstalo Troškovi.Zmiňme, že Majerová Zahradníková se dříve nechala slyšet, že na sjezdu se bude řešit i název, nakolik šlo hnutí do voleb spolu s dalšími stranami pod názvem Trikolora Svobodní Soukromníci. Chtěla by, aby zůstal název Trikolóra a hnutí občanů se změnilo na politickou stranu.Zmiňme, že hnutí bylo založeno v roce 2019 Václavem Klausem mladším, když byl vyloučen z ODS i jejího poslaneckého klubu. V minulém roce se ale Klaus mladší své funkce předsedy hnutí vzdal a uvedl, že nebude kandidovat ve volbách do Sněmovny. Předsedkyní se poté stala Majerová Zahradníková. Ve volbách do Poslanecké sněmovny blok Trikolora Svobodní Soukromníci získal pouhých 2,76 procenta hlasů, což pro vstup do Sněmovny nestačilo.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

