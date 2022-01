https://cz.sputniknews.com/20220129/v-evrope-se-hovori-o-neefektivni-diplomacii-kvuli-ukrajine-17399488.html

V Evropě se hovoří o „neefektivní diplomacii“ kvůli Ukrajině

V Evropě se hovoří o „neefektivní diplomacii“ kvůli Ukrajině

Představitelé evropských krajně pravicových stran ve společném prohlášení přijatém po zasedání v Madridu uvedli, že v situaci kolem Ukrajiny je „diplomacie EU... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-29T20:07+0100

2022-01-29T20:07+0100

2022-01-29T20:07+0100

svět

vladimir putin

ukrajina

rusko

eu

diplomacie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0f/12521078_0:0:3148:1771_1920x0_80_0_0_34d4070b760839083fdf1bcb828590b8.jpg

Konference evropských lídrů krajní pravice se koná již podruhé, první setkání se uskutečnilo v prosinci 2021 v Polsku.Prohlášení obsahuje výzvy k „práci na zajištění toho, aby evropské země postupovaly solidárně proti hrozbě vnějších útoků“.Mimo to krajně pravicoví představitelé prohlásili, že „diplomacie EU je neefektivní“.„Každý národ musí mít silný a solidární hlas na obranu míru, územní celistvosti a nedotknutelnosti evropských hranic,“ uvádí se v textu.Všichni účastníci schůzky si přejí, aby se situace „co nejdříve vyřešila“, dodal Buxade. Podle španělského politika maďarský premiér Viktor Orbán na schůzce s ruským prezidentem Vladimirem Putinem „sdělí společný dohodnutý postoj“ lídrů obou zemí. Orbánova pracovní návštěva Ruska se uskuteční 1. února.Konference v Madridu se zúčastnili maďarský premiér Viktor Orbán, polský premiér Mateusz Morawiecki, vůdkyně francouzského Národního shromáždění Marine Le Penová, lídři krajně pravicových stran ve Španělsku, Rakousku, Belgii, Bulharsku, Estonsku, Itálii, Litvě, Nizozemsku a Rumunsku.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.USA a NATO ve středu předaly Rusku odpovědi na návrhy bezpečnostních záruk. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov uvedl, že Rusko studuje reakce USA a NATO a že prezident Vladimir Putin rozhodne o dalších krocích.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220129/rusko-zaplati-velkou-cenu-vyhrozuje-generalni-tajemnik-nato-zas-a-znovu-17394567.html

ukrajina

rusko

eu

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vladimir putin, ukrajina, rusko, eu, diplomacie