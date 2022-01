https://cz.sputniknews.com/20220129/vice-nez-100-milionu-zarizeni-s-androidem-bylo-infikovano-nebezpecnym-virem-17386604.html

Více než 100 milionů zařízení s Androidem bylo infikováno nebezpečným virem

Více než 105 milionů zařízení s operačním systémem Android zasáhl malware Dark Herring. Zjistila to bezpečnostní společnost Zimperium. 29.01.2022, Sputnik Česká republika

Útočníci umístili zhruba 470 virem infikovaných aplikací na oficiální web obchodu Google Play, odkud se již dostaly do chytrých telefonů uživatelů.Po instalaci si aplikace vyžádají telefonní číslo oběti a bez upozornění majitele smartphonu vydají měsíční předplatné prostřednictvím telekomunikačního operátora.Podle společnosti se v tuto chvíli výše škody odhaduje na stovky milionů dolarů, každá oběť přišla o zhruba 15 dolarů (zhruba 329 korun). Odborníci poznamenávají, že zločinci počítali s tím, že uživatelé nebudou věnovat pozornost tomu, že přišli o takovou částku, a jejich malware tak zůstane bez povšimnutí.Zimperium věří, že za Dark Herringem stojí relativně nová kyberzločinecká skupina, která využívá nestandardní přístup a zajímavou infrastrukturu.Pozor: Oblíbený prohlížeč může zveřejňovat internetovou historii i přihlašovací údajePokud patříte k majitelům zařízení od značky Apple, zbystřete. Webový portál 9to5Mac FingerprintJS odhalil bug nebo chybu, která umožňuje případným útočníkům získat vaši nedávnou historii prohlížeče, a dokonce i některé informace o účtu Google z prohlížeče Safari 15, a také z prohlížečů třetích stran na iOS 15 a iPadOS 15.Chyba umožňuje hackerům kompromitovat pouze názvy databází a nikoli samotný obsah. To by ovšem stále stačilo k tomu, aby vlastník stránky se špatnými úmysly získal vaše uživatelské jméno Google, objevil profilovou fotku a různými dalšími způsoby zjistil informace o vašem soukromí. Historie prohlížení může být například poskytnuta třetím stranám, které ji zneužijí na cílenou reklamu (phishing).FingerprintJS uvádí, že problém nahlásil společnosti Apple již 28. listopadu. Apple si však zřejmě dává s řešením problému pořádně načas. Dokud ho tedy definitivně neodstraní, jediným řešením, které mohou lidé využít, je používání jiného prohlížeče na Macbooku.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

