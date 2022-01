https://cz.sputniknews.com/20220129/volejte-chocholouska-jde-o-kalkul-s-ceskou-munici-pro-ukrajinu-a-valecnymi-uprchliky-17393716.html

Volejte Chocholouška! Jde o kalkul s českou municí pro Ukrajinu a válečnými uprchlíky

Volejte Chocholouška! Jde o kalkul s českou municí pro Ukrajinu a válečnými uprchlíky

Česká vláda posílá smrtonosnou munici na Ukrajinu. Zároveň se v případě nutnosti chystá poslat policisty na Slovensko proti ukrajinským uprchlíkům. České firmy... 29.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-29T15:42+0100

2022-01-29T15:42+0100

2022-01-29T15:42+0100

názory

ukrajina

česká republika

vojenská pomoc

Víte, drazí čtenáři, co znamená slovo schizofrenie? Zadržte. Neotevírejte lékařský slovník. Česká vláda ve vztahu k Ukrajině názorně ukazuje, jak takový psychický neduh vypadá.Česká vláda s pýchou troubí do světa, že na Ukrajinu pošle dělostřelecké granáty. Bude jich přesně 4006 kusů. Ve finančním vyjádření to znamená, že Ukrajincům dáme 37 milionů korun, které budou způsobovat smrt a drastická zranění.„Dlouhodobě s Ukrajinou rozvíjíme spolupráci a podporujeme její cestu k demokracii. K dispozici máme poměrně širokou škálu možností od politické a diplomatické podpory až po konkrétní projevy, jako je právě dar munice, který považuji za důležité gesto solidarity,“ uvedla pro média ministryně obrany Jana Černochová.Ano, česká solidarita s Ukrajinou je vyjádřena tak, že jsme solidární s kyjevskou vládou, která chce dělostřelecké granáty střílet na nevinné obyvatele žijící v Doněcku a Luhansku.Česká solidarita znamená, že podporujeme stupňování konfliktu okolo Ukrajiny a přibližujeme válku o několik kroků blíž k ukrajinským domovům a k naší hranici.Co myslíte, vážení čtenáři, uvědomuje si to česká vláda, když zásobuje kyjevskou vládu útočnou municí šířící smrt? Ale ano, to víte, že si to uvědomuje. A jeví se to jako kalkul. Česká vláda s válkou, jak to tak vypadá, počítá.Česká vláda schizofrenně posílá na Ukrajinu munici, a zároveň se připravuje na masivní uprchlický proud z Ukrajiny, který by k nám z této země mohl přijít, když by tam válka začala.V případě eskalace situace na Ukrajině je Česká republika připravena vyslat policisty na slovensko-ukrajinskou hranici. Při návštěvě Bratislavy to uvedl český ministr vnitra Vít Rakušan.„Ochrana vnější hranice schengenského prostoru je pro nás společnou prioritou. Pokud by o tom byl ze slovenské strany zájem, tak Česká republika, potažmo česká policie, je určitě připravena,“ řekl Rakušan na společné tiskové konferenci se svým slovenským kolegou Romanem Mikulcem.A je tu ještě jedna zpráva. Jak informovala česká média, české firmy natěšeně vyhlíží případnou migrační vlnu Ukrajinců. České firmy by válečné uprchlíky z východu přivítaly a ihned zapřáhly do provozu ve fabrikách. Takže ty dodávky munice na Ukrajinu mají ekonomický smysl. Ne že ne.O schizofrenní české zahraniční politice Sputnik hovořil s poslancem za SPD a členem sněmovního zahraničního výboru Jiřím Kobzou.„Čeští policisté by měli především střežit české hranice s okolními státy. Mimo jiné i proto, že v loňském roce proniklo do České republiky nejvíce ilegálních migrantů za mnoho předchozích let. A to jde jen o vrcholek ledovce, o imigranty, kteří byli zachycení víceméně náhodně, ve vnitrozemí při silničních kontrolách.V případě vypuknutí válečného konfliktu na Ukrajině samozřejmě bude jedním z důsledků eskalace migrace z této země, i na Západ, včetně České republiky,“ říká politik.Není postoj české vlády schizofrenní? Dodá na Ukrajinu dělostřelecké granáty a tím přispíváme ke konfliktu. V případě takového konfliktu Ukrajinci budou utíkat na Slovensko a česká vláda bude unijní hranice bránit…„Samozřejmě, vyslání českých policistů na slovensko-ukrajinské hranice už bude pouze chabým pokusem o hašení požáru, který jsme sami vyvolali, mimo jiné zasláním tisíců granátů na Ukrajinu, které mohou být použity k finálnímu vyprovokování konfliktu většího rozsahu i proti ukrajinským civilistům. Což ukrajinské soukromé prapory různých oligarchů, popř. ozbrojené prapory ukrajinských formací nacistického typu, běžně dělají.Dodávat munici a zbraně do oblasti, kde léta probíhá občanská válka a kde dochází k válečným zločinům proti civilistům, je něco naprosto nepřijatelného. Česká vláda v tomto ohledu překročila pomyslný Rubikon,“ varuje pan Kobza.Má vůbec česká vláda ponětí, co se na Ukrajině děje?„Těžko říci, jaké má přesně informace, včetně těch zpravodajských. Ale ať už je má nebo nemá, její jednání je, buď z neznalosti, nebo z vyloženého cynismu a účelovosti, naprosto kontraproduktivní.A dle všeho je jednání a konání české vlády vedeno v podstatě jedinou a hlavní motivací, a tou je slepé následování postoje (či pokynů) z USA a NATO. Ke škodě Ukrajiny a hlavně ke škodě České republiky,“ říká poslanec za SPD Jiří Kobza.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

2022

Alena Novotná

Alena Novotná

Alena Novotná

