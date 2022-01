https://cz.sputniknews.com/20220130/ceska-republika-slavi-krejcikova-a-siniakova-v-deblu-konkurenci-nemaji-ovladly-australian-open-17402737.html

Česká republika slaví! Krejčíková a Siniaková v deblu konkurenci nemají, ovládly Australian Open

Česká republika se raduje z fantastického vítězství Barbory Krejčíkové a Kateřiny Siniakové, které vyhrály tenisové Australian Open. Ve finální bitvě prvního... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

Zatímco na cestě do finále tenistky neztratily ani jeden set, v neděli se jim zpočátku nedařilo a set prohrály. Následně však boj o deblový titul z Australian Open otočily a dokázaly, že jsou nejlepší.Jedná se čtvrtý grandslamový titul obou sportovkyň. Společně dvakrát zvítězily na Roland Garros (2018 a 2021) a jednou na Wimbledonu (2018).Po zápasu Barbora ani Kateřina radostné emoce z triumfu neskrývaly.„Musím poděkovat divákům. Byli jste úžasní, děkujeme za podporu. Bylo krásné vidět české vlajky, i to nám pomohlo,“ prohlásila Siniaková na kurtu a dodala: „Díky moc i Báře. Posouváš mě vpřed, je velká zábava s tebou hrát.“V případě Krejčíkové a Siniakové jde o druhý ryze český pár, jenž na Australian Open zvítězil. Prvními byly před 32 lety Jana Novotná a Helena Suková.Fanoušci na sociálních sítích vřele děkují královnám čtyřhry.„Uffffff byly to nervy, ale daly to. Velká gratulace!!!“ napsala Božena Soukeníková.„Super, sice nervák, ale se skvělým výsledkem velká gratulace a jen tak dál,“ vyslovila se Jitka Smékalová.„Takhle se nervovat ráno a v neděli. Uf. Velká gratulace. Byl to zápas. Jen ten komentátor na Eurosportu mě ničil. Afektovaný a komenty mimo, hlas nepříjemný. Ale holky super!“ vyjádřila se Maria Beníčková.„Fantazie, velká gratulace, jste prostě nejlepší na světě,“ podotkl Pavel Franc.„Děvčata jste SUPER, vůle k vítězství byla silnější, než fyzická únava, máte můj obdiv,“ okomentoval triumf představitelek českého tenisu Karel Mareš.Připomeňme, že loni v červnu Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková na French Open porazily polsko-americký pár ve složení Iga Swiateková a Bethanie Matteková-Sandsová ve dvou setech 6:4 a 6:2.Kromě toho loni v srpnu si z Tokijské olympiády odnesly zlato. Ve finále čtyřhry utkaly proti dvojici ze Švýcarska Belindě Bencicové a Viktorii Golubicové. Zdolaly své zé soupeřky ve dvou setech 7:5, 6:1.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

