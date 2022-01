https://cz.sputniknews.com/20220130/dara-s-nedvedem-v-posteli-a-ta-jeho-vyrysovana-zada-to-musite-videt--17405687.html

Dara s Nedvědem v posteli! A ta jeho vyrýsovaná záda? To musíte vidět!

Dara s Nedvědem v posteli! A ta jeho vyrýsovaná záda? To musíte vidět!

Zpěvačka Dara Rolins je do svého fotbalisty Pavla Nedvěda velmi zamilovaná a nebojí se to světu ukázat. Po tom, co si spolu užili horskou dovolenou v Alpách... 30.01.2022

Přestože je Dara známá tím, že velmi ráda cestuje a spoustu zimního času tráví na Bali, Maledivy navštívila úplně poprvé. A jak sama sděluje, je z nich přímo nadšená a označila by je za Veledivy. Dle fotek je znát, že jim přeje počasí, jelikož Dara se svěřila, že zde nehrozí špatné počasí. Někteří komentující jí však odporují, jelikož Maledivy také navštívili a počasí jim nepřálo, tak jako Daře.To, že se Daře nyní nepodařilo po Silvestru odcestovat na Bali vysvětluje koronavirovou situací a také kvůli komplikacím ve škole, které její dceři vznikají právě kvůli koronavirovým opatřením. Nicméně Dara doufá, že se jí přece jen podaří na Bali odletět a chce zde pracovat na své značce Vermi by Dara.Přestože mnozí si na dovolené užívají pohodu a dobré jídlo, Dara nezapomíná ani na svůj zdravý životní styl a nevynechává ani posilovnu.Fanoušci se také dočkali společně fotky Dary a Nedvěda, ikdyž jsou vidět pouze jejich nohy. Lidé jejich vztahu velmi fandí a Daře lásku přejí. Někteří fanoušci u fotky narážejí na to, zda by si Dara s Pavlem nepořídili spolu miminko.Fanoušci pozorují, že zpěvačka se se svou láskou cítí velmi dobře a že je spokojená.„Konečně šťastná, moc vám to přeju,“ popřál sledující Oleg.Dara sdílela také fotku, kde jsou vidět vyrýsovaná záda Pavla Nedvěda. Tady se v komentářích vyřádila ženská část sledujících a že se je na co dívat. Někteří se dokonce ptají, zda to není Arnold Schwarzenegger.Fanoušci jim chválí jejich vysportovaná těla a tvrdí, že jako pár se k sobě moc hodí.Dara RolinsDara Rolins je slavná slovenská zpěvačka. Už v devíti letech vydala své první album. To sklidilo velký úspěch, jelikož se prodalo přes 250 000 kusů. V roce 2010 byla účastníkem dopravní nehody, když srazila motocyklistu. Rolins byla souzena za usmrcení z nedbalosti, díky amnestii Václava Klause však byla 1. ledna 2013 omilostněna.V roce 2012 se stala jedním ze čtyř koučů Hlasu Česko Slovenska, a to společně se svým expřítelem Rytmusem, Michalem Davidem a Pepou Vojtkem.Pokud jde o její osobní život, Dara byla několik let partnerkou zpěváka a kytaristy kapely Wohnout Matějem Homolou, s nímž má dceru Lauru. Pár se však v roce 2010 rozešel. V letech 2011 až 2018 tvořila pár se slovenským rapperem Rytmusem, nakonec se ale i oni rozešli. V současné době randí s fotbalistou Pavlem Nedvědem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

