Jak by to dopadlo, kdyby byly volby na Slovensku nyní? Hnutí ministra financí se hluboce propadlo

30.01.2022

Jak informuje TASR, pokud by se volby do Národní rady (NR) SR konaly v lednu, vyhrála by strana Hlas-SD se ziskem 17,8 procenta hlasů. Na druhém místě by skončila strana Směr-SD s podporou 16,3 procenta. Třetí by byla strana SaS s 11,1 procenty hlasů. Vyplývá to z průzkumu agentury Focus pro televizi Markíza, který se konal 19. až 26. ledna na vzorku z 1017 respondentů.Do parlamentu by se dostalo i Progresivní Slovensko s podporou 8,3 procenta. Následovalo by hnutí OĽaNO s osmi procenty a strana Republika se ziskem 7,8 procenta hlasů. S podporou 6,1 procenta by se do parlamentu dostalo i hnutí Jsme rodina a poslední stranou by bylo KDH s 5,8 procenta.Do NR SR by se nedostala Aliance (4,4 procenta) ani LSNS (4,3 procenta). Před jejími branami by zůstala i strana SNS (3,9 procenta) a strana Za lidi (tři procenta). Dobrá volba a Umírnění by získala jedno procento, strana Spolu - občanská demokracie a Maďarské fórum po 0,7 procenta a Naše vlast 0,4 procenta hlasů.V přepočtu na křesla v Národní radě SR by jich Hlas-SD získal 33, Směr-SD 30 a SaS 21. Za Progresivní Slovensko by do parlamentu zasedlo 15 poslanců, za OĽaNO také 15, za Republiku 14, za Jsme rodinu a KDH shodně po 11 poslancích.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

