https://cz.sputniknews.com/20220130/kanadou-zmitaji-protesty-proti-covidovym-opatrenim-tamni-premier-kvuli-bezpecnosti-meni-rezidenci-17402400.html

Kanadou zmítají protesty proti covidovým opatřením. Tamní premiér kvůli bezpečnosti mění rezidenci

Kanadou zmítají protesty proti covidovým opatřením. Tamní premiér kvůli bezpečnosti mění rezidenci

Kanadský premiér Justin Trudeau spolu se svou rodinou změnil z bezpečnostních důvodů svou rezidenci kvůli probíhajícím protestům proti covidovým opatřením... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-30T10:45+0100

2022-01-30T10:45+0100

2022-01-30T10:45+0100

svět

kanada

justin trudeau

premiér

opatření

očkování

změna

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/585/97/5859749_0:186:4407:2665_1920x0_80_0_0_db309e04bb90f873d6f1ca0b5c688a10.jpg

„Kvůli obavám o bezpečnost se Trudeau a jeho rodina přestěhovali ze svého domu na nejmenované místo v hlavním městě země,“ uvedla stanice, která neuvedla zdroje.Tisíce řidičů kamionů a dalších protestujících se údajně den předtím shromáždily na Parliament Hill v Ottawě s tím, že požadují ukončení povinného očkování a dalších omezení souvisejících s koronavirem. Organizátoři vyzývají rostoucí dav k pokojné akci a policie je v pohotovosti.Podle televizní stanice se očekává, že v příštích hodinách bude v centru města přibývat lidí, protože řidiči kamionů, kteří akci iniciovali, a jejich příznivci opouštějí shromaždiště ve východní a západní části Ottawy a míří k Parliament Hill. Kamiony, které se shromáždily na Wellington Street před budovou parlamentu, jsou ozdobeny transparenty kritizujícími opatření a premiéra Justina Trudeaua. Protest je zatím pokojný, zdůrazňuje televizní stanice.Protest ve VídniTisíce lidí vyšly včera do ulic Vídně, aby protestovaly proti omezujícím opatřením úřadů kvůli pandemii koronaviru a povinnému očkování, jehož zákon vstupuje v platnost 1. února. Na sobotu bylo ve Vídni ohlášeno 22 demonstrací proti omezením. Největší z nich se konala na náměstí Heldenplatz, odkud se lidé vydali po hlavní ulici Ringstrasse, obklopující centrum města. Připomeňme, že prvního února začíná v Rakousku platit zákon o povinném očkování. Ten se bude vztahovat na všechny osoby starší 18 let registrované v Rakousku. Od 15. března bude dodržování této povinnosti hlídat policie, přičemž maximální pokuta se během roku může vyšplhat až na 3,6 tisíce eur.Minulou středu rakouský kancléř Karl Nehammer oznámil konec lockdownu pro neočkované proti koronaviru, který byl zaveden 31. ledna, přičemž pro návštěvu většiny veřejných míst zůstane v platnosti pravidlo 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený). V sobotu úřady oznámily postupné rozvolňování omezení kvůli koronaviru, a to od 5. února.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220127/vedci-z-wu-chanu-informovali-o-novem-koronaviru-17363967.html

kanada

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kanada, justin trudeau, premiér, opatření, očkování, změna, koronavirus