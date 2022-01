https://cz.sputniknews.com/20220130/lekar-prozradil-co-se-stane-s-vasim-organismem-pokud-budete-pit-alkohol-behem-nemoci-17394289.html

Lékař prozradil, co se stane s vaším organismem, pokud budete pít alkohol během nemoci

Při nachlazení a koronaviru může být konzumace alkoholu nebezpečná, protože vyvolává dodatečné zatížení srdce, intoxikaci a neslučitelnost s léky. Stejně tak... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

„Kategoricky nelze užívat jakékoli alkoholické nápoje při nachlazení, chřipce nebo koronaviru. Za prvé, kvůli nemoci je zatížení srdce příliš velké, a proto byste neměli komplikovat situaci ještě alkoholem. Za druhé, jakákoli virová onemocnění, včetně covidu-19, jsou intoxikace, a přidáme-li k tomu ještě alkoholovou intoxikaci, bude celý jasný biochemický obraz organismu pokažen. Za třetí, jakýkoli lék je s alkoholem neslučitelný, protože alkohol má na organismus toxický účinek a oslabuje imunitu,“ řekl Brjun.Dotyčný mimo jiné zdůraznil, že léčit se vodkou je totéž, co léčit se jedem. Proč? Protože organismus zeslábne a bude ještě méně odolný vůči virům.Lékař rozptýlil také populární mýtus o tom, že při vysoké horečce můžeme potírat tělo vodkou. „V žádném případě. Nač to potřebujete? Jakékoliv takové natírání odborníci odmítají, jeho účinek nebyl prokázán ani potvrzen. Líh vyprchá velmi rychle, a proto alkohol nebude mít žádný účinek,“ podotkl Brjun.Toxikolog uvedl, že lidé by neměli sahat ani po jiném lidovém prostředku, a sice léčení krku teplým pivem.„Každý teplý nápoj při bolesti v krku pomáhá. A není velký rozdíl mezi teplým mlékem s medem a teplým pivem, protože oba tyto nápoje jsou teplé. Pivo ale obsahuje alkohol, který, jak už bylo řečeno, snižuje imunitu, a tak dále. Týká se to také kořalek. A ze stejného důvodu je lepší doplňovat nedostatek tekutiny čajem se zázvorem, než teplým pivem,“ dodal Brjun.Podotkl rovněž, že při prvních příznacích virové infekce můžete začít symptomatickou léčbu z domácí lékárničky: při horečce nad 38 stupňů berte přípravky proti teplotě, máte-li rýmu a ucpaný nos, vypláchněte nos roztokem mořské soli a užívejte nosní kapky, při kašli a bolesti v krku užívejte kloktadel, antiseptika, a také protivirové léky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

