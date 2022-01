https://cz.sputniknews.com/20220130/mate-doma-plynovy-sporak-vedci-prisli-k-sokujicim-vysledkum-o-jeho-vlivu-na-zdravi-a-klima-17397649.html

Máte doma plynový sporák? Vědci přišli k šokujícím výsledkům o jeho vlivu na zdraví a klima

Máte doma plynový sporák? Vědci přišli k šokujícím výsledkům o jeho vlivu na zdraví a klima

Výsledky nové studie svědčí o tom, že i vypnutý plynový sporák uvolňuje do atmosféry metan. Škodí tak nejen planetě, ale i lidem, kteří se s ním nacházejí v... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

Ve výzkumu, jehož výsledky byly zveřejněny v časopise Enviromental Science & Technology, vědci ze Stanfordské univerzity dospěli k závěrům, že různé modely plynových sporáků vypouštějí překvapivé množství metanu, a to dokonce i když jsou vypnuté.Během své studie vědci změřili emise sporáků v 53 domech v sedmi okresech Kalifornie. Zmiňme, že se jednalo o sporáky, kterým bylo od 3 až do 30 let, přičemž se jednalo o více než 18 modelů různých značek.Vědci zjistili, že plynové sporáky vypouštějí asi 1,3 procenta paliva – nespáleného metanu. Ještě horší je však to, že až 75 procent uvolněného metanu produkovaly vypnuté sporáky.Vzhledem k tomu, že metan je asi 80krát silnější než oxid uhličitý, se vědci domnívají, že jeho uvolňování z plynových sporáků v USA má stejný vliv na atmosféru, jako emise uhlíku pocházející z 500 tisíců automobilů za 20 let.Plynové sporáky mají vliv nejen na planetu, ale i na ty, kteří je používají. Údaje ukázaly, že rodiny, které nepoužívají digestoře (nebo mají špatnou ventilaci) a používají plynový sporák, můžou překročit bezpečnou úroveň oxidu dusičitého během několika minut.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

plyn, zdraví, výzkum, vědci, emise, sporák