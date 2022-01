https://cz.sputniknews.com/20220130/ministr-zahranici-rf-lavrov--rusko-se-bude-domahat-od-zapadu-bezpecnostnich-zaruk-v-eu-17403527.html

Ministr zahraničí RF Lavrov: Rusko se bude domáhat od Západu bezpečnostních záruk v EU

„Budeme se domáhat nejen ujištění, politických závazků ‚na papíře‘, ale také právně závazných záruk, které by zajistily bezpečnost na celém evropském kontinentu s plným a rovnocenným ohledem na legitimní zájmy Ruské federace,“ uvedl šéf ruské diplomacie v televizním pořadu Voskresnoje vremja na ruském Prvním kanálu.Zdůraznil, že Rusko pošle NATO a OBSE žádost o vyjasnění závazku neposilovat bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných.„Dnes prostřednictvím ministerstva zahraničních věcí zasíláme oficiální žádost našim kolegům v zemích NATO a OBSE s naléhavým požadavkem vysvětlit, jak hodlají plnit závazek neposilovat svou bezpečnost na úkor bezpečnosti jiných. Pokud to nemají v úmyslu, ať vysvětlí proč,“ podotkl ministr.Šéf ruské diplomacie poznamenal, že odpověď NATO a OBSE bude klíčovou otázkou při určování dalších návrhů, o kterých bude informován ruský prezident Vladimir Putin.Vyzdvihl, že Západ chce zatáhnout Ukrajinu do NATO, což neposílí bezpečnost aliance, ale podkope vztahy Západu s Ruskem.Podle jeho slov to skutečně podkope vztahy mezi Západem a Ruskem, protože půjde o nejhrubší porušení oficiálního politického závazku, který prezidenti Spojených států a dalších členských zemí aliance přijali.Dodal, že v odpovědi NATO na ruské návrhy bezpečnostních záruk, obdržené z Bruselu od generálního tajemníka aliance Jense Stoltenberga, „se s hrdostí uvádí, že NATO je obrannou aliancí“.Šéf ruského ministerstva zahraničí podotkl, že rozhodnutí o přijetí nových členů do NATO má být v souladu s úvahami o posílení bezpečnosti aliance. Hovoří o tom článek 10 Washingtonské smlouvy o založení Severoatlantické aliance.„Nemají jen právo ‚pozvu, koho chci‘. Musejí se podívat, jak moc to dodává bezpečnosti samotné alianci. Přijali země, s jejichž národy máme dobré vztahy - Černou Horu, Severní Makedonii. Američtí autoři si kladou otázku: Jak to posílilo bezpečnost NATO? Jakým přínosem tyto země přispívají k bezpečnosti bloku vzhledem ke svým vojenským a vojensko-technickým zdrojům,“ dodal Lavrov.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

