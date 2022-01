https://cz.sputniknews.com/20220130/ne-rusko-nechce-valku-vi-to-kazdy-vcetne-ukrajincu-udajne-je-ve-hre-zbrojarsky-koncern-17406214.html

„Ne, Rusko nechce válku. Ví to každý, včetně Ukrajinců.“ Údajně je ve hře zbrojařský koncern

„Zatímco zde do nás liberální média tlačí stupidní americkou válečnou propagandu o tom, jak nás všechny napadne špatný Putin, ve skutečnosti nejde o nic jiného... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

Z jeho úhlu pohledu Američané potřebují válku, neboť zbrojařský průmysl, na kterém stojí celá ekonomika této velmoci, musí dostat nové zakázky a ve hře jsou nové miliardy dolarů.Dodal, že nejsnadněji se lijí veřejné peníze do zbrojařského průmyslu v případě, když hrozí válka, a když žádná nehrozí, tak je potřeba si podle poslance nějakou vymyslet.Následně se autor komentáře vyslovil k osobnosti šéfa amerického obranného resortu.Podotkl, že Biden věděl, proč si ho vybírá na post ministra obrany.„Potřeboval si tak uchlácholit vojensko-průmyslový komplex, který tradičně dotuje republikány. Austin je tam k tomu, aby vymýšlel války a rval prachy do vojensko-průmyslového komplexu,“ píše slovenský poslanec.Poukázal na to, že zatímco za Trumpa byl s Ruskem klid, Biden okamžitě spustil útoky na Moskvu. Podle poslance je to spojeno s tím, že neoliberálové z Demokratické strany kolem Bidena, Sorose a sluníčkařských newyorských elit ze všeho nejvíc nenávidí Putina, Slovany a Rusko.„Nejdříve prezidenta Putina označil za ‚vraha‘, poté zorganizoval několik nechutných provokací a začal posouvat své armády k ruským hranicím. Přes Stoltenberga dokonce pohrozil jadernými zbraněmi ve střední a východní Evropě,“ okomentoval postupy amerického prezidenta Blaha.Podotkl, že Rusko si musí bránit své zájmy, a tak přišlo s násobným varováním pro USA a NATO, že nepřipustí zbraně hromadného ničení v blízkosti svých hranic.„Logicky - totéž by požadovali Američané, kdyby se shromažďovala ruská vojska v Torontu či v Tijuanu,“ zdůraznil poslanec.Následně Blaha upozornil na to, že cílem Američanů není zmírňovat napětí.„Naopak. Vidina války rovná se vidina miliardových zisků pro vojensko-průmyslový komplex, který kryje Bidena a Austina. Ženou nás na pokraj války – neboť to potřebuje jejich byznys,“ poznamenal.Připomněl, že to byl právě ministr Austin, zástupce vojensko-průmyslového komplexu v americké vládě, se kterým se setkal šéf slovenského obranného resortu Jaroslav Naď v říjnu 2021 a ten Austinovi poslušně slíbil, že Slovensko okamžitě přijme obrannou dohodu a pravděpodobně i „výcvik ukrajinských teroristů“.„Naď odevzdal Slovensko americkému vojenskému průmyslu - dosud mu bije srdíčko, že mohl posloužit,“ nešetří Blaha šéfa slovenského minsterstva.V závěrečné části Blaha vysvětil, kdo jaký postoj zaujímá v situaci spojené s napětím na ukrajinských hranicích.„Ne, Rusko nechce válku. Ví to každý, včetně Ukrajinců. Američané potřebují vytvářet iluzi války, neboť to potřebuje jejich vojensko-průmyslový komplex. Proto šíří hoaxy a válečnou propagandu. Jedná se o strašné miliardy, pár drobných rádi rozdají válečným štváčům na Slovensku a v dalších evropských státech - ať už ve vládách, v nevládkách nebo v médiích. Vyplatí se,“ uvedl Blaha.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

