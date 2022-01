https://cz.sputniknews.com/20220130/nejkrasnejsi-zena-v-cesku-maslikova-nezklamala-a-svymi-odhalenymi-vnadami-drazdi-muze-17407555.html

„Nejkrásnější žena v Česku.“ Mašlíková nezklamala a svými odhalenými vnadami dráždí muže

„Nejkrásnější žena v Česku.“ Mašlíková nezklamala a svými odhalenými vnadami dráždí muže

Moderátorka Hana Mašlíková je již pár dní zpět z dovolené, kde si užívala teplého počasí se svým manželem Andrém a jejich synem. Dovolená u moře si... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-30T16:19+0100

2022-01-30T16:19+0100

2022-01-30T16:19+0100

celebrity

česká republika

plavky

celebrita

modelka

hana mašlíková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1053/39/10533962_0:77:1000:640_1920x0_80_0_0_671fe4aba71b2016355b425599f1c7a3.jpg

Na fotce, kterou moderátorka zveřejnila, pózuje na okraji bazénu v exotickém Ománu. V bikinách vynikla její vysportovaná postava, kterou však zadarmo nemá. Hanka často na sociální síti ukazuje, jak dře v posilovně, což však nese své ovoce.Kromě toho, že má super postavičku, moderátorka ukázala, že jí nechybí ani smysl pro humor.A jaké si vysloužila reakce? Mnoho jejích příznivců komentovalo hlavně její postavičku. „Wow, tak to je pecka. Nejkrásnější žena v Česku,“ zaznělo.Někteří psali, že podobné pocity po dovolené mívají také. „Já mám depku vždycky už na zpáteční cestě z dovolený. Úplně v tu chvíli přestávám mluvit.“Jeden z uživatelů Hance poradil, co při takové náladě dělat. „Pozor. Je všeobecně známo, že každý kdo přijede z dovolené, ještě potřebuje dovolenou.“ Také další reakce byla v podobném duchu. „Nejlepší lék na depku z dovolené je… plánovat další dovolenou.“A jiným neunikl ani takový detail jako kachličky v bazénu. „Mě by spíš zajímalo, proč tam mají špinavý kachličky.“Hana MašlíkováHana Mašlíková je slavná česká modelka a moderátorka. V roce 2006 získala titul Miss Silueta v české soutěži krásy Miss České republiky. Její popularita hodně vzrostla po účasti v reality show Trosečník.V roce 2016 si vzala svého dlouholetého přítele Andrého Reinderse a o rok později se jim narodil syn Andreas. V poslední měsících ale jejich manželství procházelo krizí, a tak se Mašlíková rozhodla vztah s Andrém ukončit. Přesto však manželé žili společně v jedné domácnosti - podle Hanky je to proto, že si to přál jejich syn a oni se snaží být dobrými rodiči. Nedávno oznámila, že se k sobě s manželem zase vrátili a krizi ustáli.Mašlíková se proslavila také jako moderátorka pořadu Prásk na televizi Nova, kde komentovala dění ze světa celebrit. Rovněž moderovala ranní pořad Snídaně s Novou na stejné televizi, v roce 2018 však na žádost vedení musela i se svým kolegou Petrem Říbalem skončit. Na konkurenční televizi Prima chvíli moderovala pořad Sport Star, který však nový majitel zrušil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220122/hana-maslikova-je-stale-kus-na-dovolene-vystavila-sve-vnady-v-mini-plavkach-co-na-ni-rikate-17305804.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, plavky, celebrita, modelka, hana mašlíková