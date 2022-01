Neuvěřitelně napínavé finále! Australian Open 2022 nakonec vyhrál Španěl Rafael Nadal

https://cz.sputniknews.com/20220130/neuveritelne-napinave-finale-australian-open-2022-nakonec-vyhral-spanel-rafael-nadal-17403834.html

Jednalo se o velmi napínavý zápas. Na začátku vše vypadalo tak, že má vítězství v kapse Daniil Medveděv. Rus zvítězil v prvních dvou setech: 6:2 a 7:5. Stav se... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

Rafael Nadal zdolal Daniila Medveděva 3:2 na sety. Rus Daniil Medveděv vyhrál první set ve finále Australian Open proti Španělovi Rafaelu Nadalovi se skóre 6:2. Dva gemy Rus získal na soupeřově podání. Medveděv ovládl i druhý set se skóre 7:5. Zvrat nastal ve třetím setu. Třetí a čtvrtý set pak ovládl Nadal se skóre 6:4. Poslední pátý set byl opravdu napínavý, nakonec však vyhrál Nadal se skóre 7:5.Nadalovi je 35 let a je dvojnásobným olympijským vítězem a 21násobným grandslamovým vítězem. Australian Open vyhrál v roce 2009. Španělský tenista tak překonal Srba Novaka Djokoviče a švýcarského tenistu Rogera Federera a stal se tak prvním tenistou, který vyhrál 21 grandslamů.Ruský 25letý tenista Medveděv je na druhé příčce žebříčku Asociace tenisových profesionálů ATP. Tenista je majitelem 13 titulů a také posledním vítězem závěrečného grandslamového turnaje sezony US Open (2021). Zmiňme, že dříve finalista Roland Garros Andrej Olchovskij označil Daniila Medveděva za favorita letošního Australian Open. Pokud by Medveděv turnaj vyhrál, posunul by se na první místo světového žebříčku. Medveděv se na posledním Australian Open dostal do finále.Světová jednička a devítinásobný vítěz Australian Open Novak Djokovič u federálního soudu prohrál odvolání proti zrušení vstupního víza a opustil zemi, protože byl vyhoštěn.Djokovič měl na kontě 11 015 bodů, zatímco Medveděv 8 935. Djokovič přijde 31. ledna o 2000 bodů, protože neobhájí titul. Medveděv by si výhrou 30. ledna, přidal ke svým 9 735 bodům dalších 800 a stal by se tak světovou jedničkou.Vyhoštění DjokovičeDjokovič dorazil do Austrálie v noci na 6. ledna a byl ubytován v hotelu Park v Melbourne spolu s uprchlíky, z nichž někteří zde pobývají již devět let. Imigrační úředníky nepřesvědčily důvody, že Djokovič, který údajně v prosinci prodělal covid-19, nebyl očkován. Djokovič byl po čtyřech dnech na základě soudního příkazu propuštěn, ale poté se tamní ministr pro emigraci rozhodl sportovci vízum „ve veřejném zájmu“ opět zrušit.Australská média uvádějí, že kromě Djokoviče opustilo Austrálii i několik dalších neočkovaných účastníků Australian Open, ačkoli jim byl vstup do země povolen výjimečně ještě před jeho příjezdem.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

