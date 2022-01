https://cz.sputniknews.com/20220130/paralyza-snemovny-a-skartace-dokumentu-k-vrbeticim-pekarova-se-stretla-s-vondrackem-a-uz-to-jelo-17404594.html

Paralýza Sněmovny a skartace dokumentu k Vrběticím. Pekarová se střetla s Vondráčkem a už to jelo

V Partii na CNN Prima NEWS jsme v dnešním díle mohli vidět šéfku Poslanecké sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou a jejího předchůdce Radka Vondráčka. Hádky ve... 30.01.2022

Co se týče druhého zmíněného tématu, tedy údajného skartování zprávy o Vrběticích, podle Pekarové by to policie měla jednoznačně vyšetřit.Připomeňme totiž, že Radiožurnál a Respekt.cz přišly s informací, že Policie ČR prověřuje, zda Hrad skartoval tajnou zprávu o zapojení ruských tajných služeb do výbuchů muničních skladů ve Vrběticích. Novináři se přitom odvolávají na tři důvěryhodné zdroje, a to jak z okolí prezidenta a Pražského hradu, tak i na zdroje blízké vyšetřování.V článku se dále uvádí, že když vyšetřovatelé chtěli, aby jim byl dokument vydán, pracovníci odboru analytiky Kanceláře prezidenta republiky uvedli, že dokument byl někdy koncem loňského listopadu nedopatřením skartován.Pokračovala s tím, že se jí nezdá, že by takové pochybení vůbec mohlo nastat. Z toho důvodu je podle ní důležité, aby se vědělo, zda byla zmíněná zpráva skartována, nebo zda k ní neměl přístup i někdo další, například někdo bez prověrky.K věci se vyjádřil i Vondráček. Ten konstatoval, že považuje za překvapivé ty informace, které se objeví na veřejnosti z vnitřního chodu prezidentské kanceláře.Paralýza a destrukceV pořadu hovořili také o aktuální situaci ve Sněmovně. „Já si určitě nemyslím, že to lidé chtějí, já si myslím, že je to velmi smutný pohled pro občany, jakým způsobem přistoupila opozice ke své roli. Určitě má právo se vyjádřit, vyjádřit svůj názor a to nejen v hlasování, ale i v diskuzi, která tam probíhá,“ řekla Pekarová.Podle jejích slov nikdy neoznačovali parlamentní diskuzi za „žvanírnu“. Avšak všechno má mít podle ní svá pravidla. „A pokud je to už paralýza, destrukce, což zatím takto vypadá, tak to nepřináší vůbec nic pozitivního,“ doplnila.Podle Vondráčka zase musí Pekarová přepnout mezi předsedkyní malé strany a předsedkyní Poslanecké sněmovny. Hovořil i o patřičném nadhledu.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

