Pořád se vám nedaří křupavé brambory? S osvědčenými triky kuchařů se vám to určitě povede

Všichni někdy hledáme něco chutného a rychlého k snědku a mnohé z nás v tomto často zahraňují smažené brambory. Kdo by mohl odolat chutným křupavým bramborám?..

Dnes jsme si pro vás připravili několik tipů a triků, jak dosáhnout opravdu křupavého výsledku.Stojíte u pánve, těšíte se, jak si pochutnáte na křupavých brambůrcích a místo toho dostanete něco, co spíše připomíná kaši. Brambory se drobí a vám se zdá, jakoby byly spíše vařené.Tady je několik cenných rad kuchařů, kteří přesně vědí, jak usmažit brambory a dosáhnout oné křupavé kůrčičky. Zapisujte! (Piště si!)1 Vybírejte neškrobové odrůdy brambor. Pokud nevíte, o jaký druh brambor se jedná, dávejte přednost žlutým a červeným plodům s pevnou slupkou.2. Brambory opékejte na litinové pánvi s tlustým dnem, na pánve s nepřilnavým dnem zapomeňte. Takové nádobí bylo vytvořeno speciálně za účelem toho, aby v něm nic neshořelo, na křupavou kůrčičku tak můžete zapomenout.3. Správně krájejte brambory! Je jedno, na jaký tvar je nakrájíte – můžou to být kolečka, čtvrtky nebo plátky, důležité je, aby měly stejnou velikost. Poté, co jste brambory nakrájeli, namočte je do studené vody, aby se ztratil přebytečný škrob, následně je osušte papírovým ubrouskem.4. Pánev před smažením nahřejte na takovou teplotu, až se z ní bude kouřit. Až pak na ni nalijte olej a rovnoměrně v ní rozmístěte nakrájené brambory.5. Smažíme na středním ohni asi 5 až 7 minut. Za tuto dobu se na spodní vrstvě vytvoří kůrčička. Poté dřevěnou vařečkou otočte brambory na druhou stranu a smažte je, až dokud nebudou hotové. Zakrývat je pokličkou netřeba!6. Solte brambory 5 až 7 minut před tím, než je odstavíte, nikdy ne dříve. Sůl totiž vytahuje vlahu a když posolíte syrové brambory, navlhnou a budou se lepit na pánev.7. Cibuli smažte zvlášť a k bramborám ji přidávejte pouze několik minut před koncem vaření. Natěmi zdobíme již hotové brambory!8. Když dvě minuty před koncem přidáte máslo, zesílíte tím chuť pokrmu.Tak teď se to už opravdu musí podařit!Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

