https://cz.sputniknews.com/20220130/premier-johnson-nechce-zustat-stranou-britanie-planuje-zdvojnasobeni-poctu-vojaku-v-estonsku-17401716.html

Premiér Johnson nechce zůstat stranou. Británie plánuje zdvojnásobení počtu vojáků v Estonsku

Premiér Johnson nechce zůstat stranou. Británie plánuje zdvojnásobení počtu vojáků v Estonsku

Londýn zvažuje možnost zdvojnásobení svého vojenského kontingentu v Estonsku a přesunu zbraní kvůli situaci na Ukrajině, informovala tisková služba britského... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-30T09:36+0100

2022-01-30T09:36+0100

2022-01-30T09:36+0100

napětí na hranici ruska a ukrajiny v kontextu bezpečnostní krize

velká británie

nato

ukrajina

rusko

estonsko

boris johnson

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/816/14/8161414_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_94b905d046480e5b58b3026c4fb032d9.jpg

„Premiér zvažuje maximální možnou pomoc NATO a hodlá použít britské ozbrojené síly, aby pomohl spojencům. Velká Británie zvažuje variantu zdvojnásobení počtu vojáků a vyslání do Estonska obranných zbraní. Můžeme vyslat tryskové letouny, vojenské lodě a vojenské odborníky na obranu spojenců z NATO,“ praví se v zprávě.Zástupci Velké Británie se mají dohodnout o podrobnostech svého návrhu se spojenci z aliance příští týden v Bruselu, ministři projednají varianty vojenské pomoci v pondělí.„Bude to jasný signál pro Kreml, že nehodláme tolerovat destabilizující aktivity, a že vždy budeme stát po boku našich spojenců z NATO před tváří nepřátelské činnosti ze strany Ruska. Nařídil jsem přípravy na přesun příští týden vojáků a techniky do Evropy, abychom mohli podpořit naše spojence z NATO na zemi, moři a ve vzduchu,“ cituje Johnsona tisková služba.Dále se praví, že eventuální přesun britského kontingentu posílí kapacity NATO a britskou podporu partnerů v Skandinávii a Pobaltí. Kromě toho má britský ministr obrany Ben Wallace navštívit příští týden Maďarsko, Slovinsko a Chorvatsko.V Estonsku mají dnes 900 britských vojáků, 100 na Ukrajině a asi 150 v Polsku.V rámci cvičné mise na Ukrajině Orbital britského ministerstva obrany absolvovalo výcvik asi 22 tisíc ukrajinských vojáků, v lednu vyslala Británie do této země další vojenské instruktory a dva tisíce raket.Připomeňme, že Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko tento týden obdrželo písemnou odpověď a vzápětí ministerstvo zahraničí uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější, a sice nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220129/volejte-chocholouska-jde-o-kalkul-s-ceskou-munici-pro-ukrajinu-a-valecnymi-uprchliky-17393716.html

https://cz.sputniknews.com/20220129/media-zelenskyj-se-domniva-ze-biden-zvelicuje-hrozbu-ze-strany-ruska-washingtonu-se-to-nelibi-17392770.html

velká británie

ukrajina

rusko

estonsko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

velká británie, nato, ukrajina, rusko, estonsko, boris johnson