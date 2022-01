https://cz.sputniknews.com/20220130/raketove-systemy-vsech-druhu-na-co-se-jeste-specializuje-jedna-z-hlavnich-vojenskych-korporaci-rf-17407400.html

Raketové systémy všech druhů. Na co se ještě specializuje jedna z hlavních vojenských korporací RF

Raketové systémy všech druhů. Na co se ještě specializuje jedna z hlavních vojenských korporací RF

Předchůdce korporace KTRV vyvinul první sovětskou řízenou raketu třídy vzduch-vzduch. Dnes vyrábí tento podnik kompaktní protilodní systémy, univerzální munici... 30.01.2022

Před 20 lety, v lednu 2002, byl zveřejněn výnos ruského prezidenta Vladimira Putina o založení korporace Taktické raketové zbraně (KTRV), nové integrované struktury vojenského průmyslu RF, která se věnuje vývoji raketových systémů pro letectvo, loďstvo a pozemní armádu.Korporaci, jejíž přední struktura se nachází v Koroljovu u Moskvy, tvoří několik velkých kooperovaných konstrukčních kanceláří a výrobců nejrůznějších raketových systémů. Korporaci dnes tvoří desítky konstrukčních kanceláří a továren, jež během dvaceti let vyvinuly a vyrobily pro armádu přes 20 vzorků raketové techniky.Tato korporace nevznikla samozřejmě z ničeho nic. Za jejího předchůdce lze považovat podnik Svazový závod č. 455 druhé hlavní správy Lidového komisařství leteckého průmyslu SSSR, který byl spuštěn v roce 1942 v okolí Moskvy. První sovětská řízená raketa třídy vzduch-vzduch byla vyrobena právě tady. Tato objednávka určila na dlouhá léta směr činnosti podniku.KTRV dnes vyrábí raketové systémy všech druhů kromě strategických. Jsou to bojové systémy pro letectvo: rakety vzduch-vzduch a vzduch-země různých typů, řízené letecké bomby a bomby s možností změny trajektorie, neřízené rakety a hlavice pro tyto rakety. Pro námořnictvo vyrábí KTRV protilodní rakety a torpédové zbraně. Pro pozemní armádu systémy s protilodními raketami typu Bal a Bastion a také několik typů raket používaných jako terče.Na prahu svého dvacátého výročí referovala korporace o několika velmi významných vymoženostech.Létající robotByly ukončeny zkoušky a přípravy na sériovou výrobu rakety třídy vzduch-vzduch RVV-BD orientované na export. Písmena BD v názvu rakety znamenají velký dolet (z ruštiny). Je to dnes jedna z na světě nejdokonalejších raket této třídy, která dokáže zasáhnout nepřátelské letadlo na vzdálenosti 300 km. Vývoj RVV-BD byl dalším rozvojem myšlenek a konstrukčních řešení rakety R-37 vyvinuté v devadesátých letech pro dálkovou stíhačku MiG-31M. Je zajímavé, že se nakonec rozhodli vzdát projektu MiG-31M, a že raketa R-37 získala nový život v dopracované podobě.Tato raketa je skutečný létající robot, který nepotřebuje ovládání po vypuštění, pilot určí cíl útoku, vypustí raketu, která se dál úplně samostatně navádí na cíl. Pilot má do jisté chvíle možnost změny směru smrtící hlavice, ale to je všechno. S ohledem na sílu bojové hlavice dokáže RVV-BD zaručeně zlikvidovat jakýkoli létající stroj, stíhačku, bombardér, dron, okřídlenou raketu. Rakety typu RVV-BD mohou být použity nejen stíhačkami MiG-31, ale také prakticky všemi stíhačkami rodiny Su-30/Su-35. Neexportní varianta rakety RVV-BD bude určitě zařazena do výzbroje stíhačky páté generace Su-57.Protilodní raketa APR-3ME GrifKorporace vyrábí několik typů torpéd a ponorkových raket. Ponorkové rakety jsou v podstatě torpéda, jež se pohybují pod vodou pomocí raketového motoru na tuhé palivo. Zajistí to velkou rychlost, i když demaskuje torpédovou raketu. Je ji slyšet zdaleka, avšak vyhnout se jí je stejně těžké.Ponorky používají obvykle maximálně tichá torpéda, aby nikdo nedokázal odhalit střelce. Za tuto tichost je třeba platit rychlostí, která u těchto torpéd jenom trochu, tedy 1,5-2 krát, překročí rychlost lodí. Hlučnost torpédových raket rozhodla o sféře použití těchto zbraní, je to letectvo. Nový vzorek tohoto tryskového protilodního torpéda APR-3ME Grif byl dán do sériové výroby a bude dodáván protilodnímu letectvu pro protilodní vrtulníky Ka-27PL, letouny Il-38 a Tu-142.Obnovená „náplň“ pro ruské vojenské loděDruhou námořní novinkou je modernizovaná varianta unikátního protitorpédového a protilodního systému Paket-NK-E pro lodě. Tento systém s několika zařízeními na odpálení torpéd byl instalován na mnoha modelech ruských vojenských lodí. Může používat dva typy bojových prostředků, protitorpédová a protilodní torpéda. Každý typ torpéd má s ohledem na určení příslušný naváděcí systém a trochu jinou konstrukci, avšak vypouštějí je ze stejného odpalovacího zařízení.Zvláštnost modernizované varianty Paketu spočívá v tom, že může být instalována také na lodích o menším výtlaku, malých raketových lodích a motorových člunech. Zvýší se tím ochrana lodí a lodních útvarů před útoky ponorek.Rakety a bomby pro dronyDalším unikátním směrem ruského vojenského průmyslu je vývoj v KTRV menší samonaváděcí letecké munice vzduch-země, jež se dá použít pro bezpilotní útočné drony a obyčejné bojové letouny. Vývoj těchto velmi přesných bomb s možností změny trajektorie a relativně lehkých řízených raket (hmotnost 50 a 100 kg) byl umožněn v důsledku vývoje nejnovějších menších inerciálních ovládacích systémů a samonaváděcích hlavic minimální velikosti. Práce na této munici je v závěrečném stadiu, je celkem pravděpodobné, že brzy budou zahájeny její zkoušky. Těmito bojovými prostředky mohou být vyzbrojeny drony střední a těžké třídy, které dnes potřebují ruské letecké a kosmické síly. Tyto zbraně mají také samozřejmě obrovský exportní potenciál.KTRV se rozvíjí spolu s dobou. Korporace hodlá spustit výrobu kloubů z kompozitních materiálů pro endoprotézy a rovněž civilních dronů, jež se budou používat jako nákladní taxi. Generální ředitel podniku Boris Obnosov slíbil, že do roku 2025 bude KTRV vyrábět 30 % civilních výrobků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

