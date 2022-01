https://cz.sputniknews.com/20220130/silny-vitr-lame-stromy-a-komplikuje-dopravu-bez-proudu-jsou-desetitisice-domacnosti-17403192.html

Silný vítr láme stromy a komplikuje dopravu. Bez proudu jsou desetitisíce domácností

Silný vítr láme stromy a komplikuje dopravu. Bez proudu jsou desetitisíce domácností

V noci na neděli zasáhl Česko silný vítr, přičemž například na Sněžce meteorologové zaznamenali rychlost větru až 185 kilometrů v hodině. Počasí komplikuje... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-30T11:13+0100

2022-01-30T11:13+0100

2022-01-30T11:13+0100

česko

počasí

vítr

český hydrometeorologický ústav (čhmú)

meteorologové

extrémní počasí

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/941/49/9414940_0:242:2779:1805_1920x0_80_0_0_4a2e835ac4da35d9a93e2d029a2c7d8d.jpg

V Krkonoších foukal tak silný vítr, že zastavil lanovky ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře a kabinovou lanovku na Sněžku. Horská služba v této souvislosti vydala výstrahu a turistům nedoporučuje hřebenové túry.Potíže jsou i v dopravě. Kvůli následkům větru je přerušená doprava na tratích Havlíčkův Brod a Veselí nad Lužnicí a z Jihlavy do Brna. České dráhy zajišťují náhradní dopravu.Co se týče jižní Moravy, pak hasiči evidují od půlnoci kvůli větru 70 událostí. Většinou padaly stromy, a to hlavně na Blanensku a Brněnsku. Nikdo se nezranil.Vítr nesužoval jen hory. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ráno informoval o tom, že kromě hor, kde rychlost větru odpovídala síle orkánu, v noci silně foukalo i v níže položených oblastech. V Ústí nad Labem, Dukovanech či na pražském Karlově naměřili meteorologové vítr s nárazy až kolem 90 kilometrů v hodině. Výstraha na silný a velmi silný vítr platí do nedělní půlnoci.Nejsilněji by podle ČHMÚ mělo foukat v dopoledních a odpoledních hodinách. Večer už bude vítr slábnout. Meteorologové však varují, že silně foukat by během neděle mělo v celé zemi. Obzvláště silný vítr hrozí v severovýchodní polovině Čech, na Vysočině, ve Slezsku, ale také na jihu a západě Moravy.Co se týče dopravy, pak nárazový vítr ji komplikuje na některých částech Česka už od rána. Na severu Čech jsou silnice ve vyšších polohách pokryté sněhem nebo jeho zbytky. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky.Hasiči měli plné ruce práce s odklízením asi 20 stromů, které popadaly kvůli větru. Nejvíc jich odstraňovali v okresech Žďár nad Sázavou, Třebíč a Pelhřimov. Řidiči by měli být opatrní na Rychnovsku kvůli sněhovým jazykům, varují silničáři v Královéhradeckém kraji.Problémy kvůli větru mají i dodavatelé elektřiny. Kvůli větru je bez proudu přes 31 000 odběratelů elektřiny, ČEZ eviduje pět desítek poruch na vedení vysokého napětí.Jak konstatoval mluvčí distribuční sítě EG.D Roman Šperňák, v neděli k 7. hodině jeho kolegové evidovali 18 poruch na vedení vysokého napětí a přibližně 11 000 domácností s omezením dodávky elektrické energie.Na jižní Moravě kromě popadaných stromů a poškozeného elektrického vedení řešili také nehodu dodávky, která narazila do stromu spadlého přes vozovku.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220129/hory-se-dockaji-nove-snehove-pokryvky-cesko-vsak-potrapi-silny-vitr-17395328.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

počasí, vítr, český hydrometeorologický ústav (čhmú), meteorologové, extrémní počasí