Silný vítr nadále řádí, vyžádal si podle všeho i první oběť!

Českou republiku sužuje silný vítr, který komplikuje dopravu a nechal tisíce lidí bez proudu. Podle informací si pravděpodobně vyžádal i svoji první oběť. 30.01.2022, Sputnik Česká republika

Kvůli silnému větru byl zastaven provoz na hlavní železniční trati směrem ze Slovenska do České republiky. Důvodem byla trolej, která před polednem spadla poblíž Lanžhotu na Břeclavsku. Informovala o tom ČTK s odvoláním na mluvčí Správy železnic, Českých drah a hasičů. Mluvčí Českých drah Lukáš Kabát informoval, že vlak EC 286, který směřuje z Budapešti do Prahy, bude evakuován. Jezdit budou náhradní autobusy.Bližší informace o tom, kdy bude trať průjezdná, zatím nejsou k dispozici. Podle slov mluvčího jihomoravských hasičů Jaroslava Mikoška se vše obešlo bez zranění.Silný vítr také komplikuje život běžných obyvatelů, kteří kvůli němu zůstali bez dodávek elektrického proudu. Kolem poledne bylo v České republice 53 tisíc lidí bez proudu, což je asi o 21 tisíc více, než ráno.Roste také počet poruch na vysokém napětí, momentálně jejich počet přesáhl stovku. Plyne to z údajů distribučních společností ČEZ a E.ON.Největší problémy s elektřinou byly zaznamenány v Královéhradeckém a Středočeském kraji.ČEZ evidoval kolem poledne asi 80 případů poruch vedení a E.ON asi dvě desítky.První oběťV obci Velké Přítočno zavalila pětimetrová zeď dva cizince. Bohužel, jeden z nich svým zraněním na místě podlehl, druhý byl převezen do nemocnice. Případem se zabývají kladenští kriminalisté, podle všeho však byl příčinou tragédie silný vítr.„Policisté se záchranáři vyjížděli do Velkého Přítočna, kde došlo pravděpodobně vlivem silného větru k pádu pětimetrové zdi. Jednoho ze zavalených mužů záchranáři resuscitovali, bohužel neúspěšně, muž na místě podlehl zraněním,“ uvedla mluvčí policie Michaela Richterová.K incidentu došlo na místě budování nové haly. To, zda byli muži při výkonu práce, zatím není jasné. Případ vyšetřují policisté.„Celou událostí se zabývají kladenští kriminalisté, kteří navíc zítra k události budou přibírat znalce,“ dodala mluvčí.Nepokojná nocSilný vítr dorazil do Česka již během noci, přičemž například na Sněžce meteorologové zaznamenali rychlost větru až 185 kilometrů v hodině.V Krkonoších foukal tak silný vítr, že zastavil lanovky ve Špindlerově Mlýně, na Černé hoře a kabinovou lanovku na Sněžku. Horská služba v této souvislosti vydala výstrahu a turistům nedoporučuje hřebenové túry.Potíže jsou i v dopravě. Kvůli následkům větru je přerušená doprava na tratích Havlíčkův Brod a Veselí nad Lužnicí a z Jihlavy do Brna. České dráhy zajišťují náhradní dopravu.Co se týče jižní Moravy, pak hasiči evidují od půlnoci kvůli větru 70 událostí. Většinou padaly stromy, a to hlavně na Blanensku a Brněnsku. Nikdo se nezranil.Vítr nesužoval jen hory. Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) ráno informoval o tom, že kromě hor, kde rychlost větru odpovídala síle orkánu, v noci silně foukalo i v níže položených oblastech. V Ústí nad Labem, Dukovanech či na pražském Karlově naměřili meteorologové vítr s nárazy až kolem 90 kilometrů v hodině. Výstraha na silný a velmi silný vítr platí do nedělní půlnoci.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

