Slovenská koalice a opozice se do sebe pustily. Důvod? Dohoda s USA a situace na Ukrajině

Slovenská koalice a opozice se do sebe pustily. Důvod? Dohoda s USA a situace na Ukrajině

Téma obranné dohody mezi SR a USA na Slovensku rezonuje i nadále. V dnešní diskusní relaci Na tělo se k otázce vyjádřila poslankyně za SaS Jana Bittó Cigánková... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

Cigánková má za to, že opozice chce dohodou pouze vystrašit Slováky, Tomáš oponoval, že dohoda je neakceptovatelná a pro Slovensko navíc i nevýhodná.„Smlouva neohrožuje Slovensko. Jakým způsobem nás může ohrožovat, když spolupracujeme s vlastními spojenci,“ uvedla v pořadu Na tělo Bittó Cigánková. Dále konstatovala, že podobnou dohodu podepsalo dalších 23 zemí a není pro ně hrozbou. Podle ní se opozice pouze snaží vytěžit ze strachu lidí. Podle ní se na Slovensko nebude nic dovážet a ani se nic nebude dít bez souhlasu parlamentu.Řeč byla také o situaci na Ukrajině. Erik Tomáš má za to, že ministr obrany Jaroslav Naď a ministr zahraničí Ivan Korčok svými vyjádřeními zbytečně situaci zveličují a zhoršují, zdůraznil, že Ukrajina a Rusko nepotvrdily žádný vojenský konflikt.Dodal, že podle něj Slovensku nehrozí bezprostřední ohrožení a podle toho se třeba chovat.„Vláda by spíše měla řešit potenciální migrační či energetickou krizi, a ne eskalovat napětí,“ řekl s tím, že nesouhlasí, aby na území Slovenska přišla vojska NATO nebo jiných států. Situaci je potřeba řešit diplomatickou cestou.Podle Cigánkové historie svědčí o tom, že Rusko může být agresorem. Poslankyně má v situaci jasno, a když ruští vojáci stojí na hranicích, je podle ní potřeba reagovat.„A když bude Ukrajina vojensky napadena, Slovensko na to může také doplatit,“ dodala poslankyně s tím, že by bylo velkou chybou se tvářit, že se nic neděje.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

