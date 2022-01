https://cz.sputniknews.com/20220130/stefec-posila-nato-na-slovensku-cesti-vojaci-na-ukrajine-zlocin-proti-miru-anarchie-17409668.html

Štefec: Posila NATO na Slovensku, čeští vojáci na Ukrajině? Zločin proti míru, anarchie

Štefec: Posila NATO na Slovensku, čeští vojáci na Ukrajině? Zločin proti míru, anarchie

Z území států Varšavského paktu se po roce 1991 vyprovodila sovětská vojska, aby tam teď napochodovaly kontingenty Velké Británie a USA? Před lety NATO...

USA/NATO zvažují, viz vyjádření Joa Bidena, že rozmístí kontingent vojáků na východním křídle NATO. Zřejmě by mělo jít o Slovensko a Maďarsko. Projekce vojenské infrastruktury aliance do těchto států má být reakcí na eskalaci situace na ukrajinsko-ruské hranici. Zdá se, že se Maďaři k tomu staví negativně… Základnu americké předsunuté obrněné brigády ale najdeme už teď v Polsku…Jaroslav Štefec: Aby USA a VB (NATO) vysílaly své jednotky do zmíněných států, pro to důvod nevidím, jelikož nikdo nebyl napaden, není tak naplněn čl. 5 Washingtonské smlouvy. Není důvod přesouvat vojáky na východ. S velkou slávou jsme vyprovázeli sovětskou armádu na počátku 90. let. A teď bychom měli stát o dislokaci dalších armád na těchto teritoriích? Měli bychom být hrdí, že rozvíjíme národní ozbrojené síly, proč sem nasouvat posilující síly NATO? Upřesním, šlo by o jednotky USA a Velké Británie v první řadě.Z RF zní obava, že se odpalovací rampy pro útočné střely Tomahawk mohou objevit v Polsku, Rumunsku či Bulharsku… NATO bude mít na dostřel klíčové body v Rusku, kdy doba letu střel se bude počítat na pouhé minuty. To Rusku ubírá z času na reakci, tzn. na obranu. Západ se tváří, že ruská obava je bezdůvodná. Vzpomínám si, že když byl prezidentem D. Medveděv, v jednom interview říkal, že pochybuje o tvrzení NATO, když to opakovaně ujišťovalo, že chce prvky US obranného systému v EU na obranu před hrozbou z Íránu. Najednou Írán Íránem, systémy jsou proti Rusku…USA a poté RF odstoupily od smlouvy (INF) o nerozmisťování raket krátkého a středního doletu. Pokud americká armáda začne používat různé zbraně s tímto doletem u hranic Ruska, pak je to opravdu nevypočitatelné.Pořád je tu ale rozpor mezi zájmy uvnitř EU, potažmo aliance. Svůj interes tu má Německo. Některé státy EU, a už i sama Ukrajina „couvají“, jelikož vidí, že za nitky tahá Velká Británie s USA; dělají to přitom z bezpečné pro sebe vzdálenosti… Ukrajina tak jako tak tlačena do konfliktu. Na Ukrajině jistě válku nechtějí, ale je tam zkrátka skupina lidí, která podlehla představě, že Ukrajina je s to Rusko porazit. Tato zradikalizovaná skupina vyznává protiruské nálady zcela otevřeně. Německo si „zachovalo“ tvář: posílá helmy a přislíbilo pomoci Ukrajině polní nemocnicí…V praxi se to pak má tak, že tu máme státy, slepě poslušné USA (Slovensko, Polsko a ČR) – v podstatě jde o země V4. Pozice Francie a Německa vůči ukrajinskému problému je, že se tyto státy snaží spíše decentně „vycouvat“… Zvláštní úsilí, viz výše, vyvíjí v tandemu USA a Velká Británie. Je tu jejich společný zájem na eskalaci atmosféry. Dá se to jen stěží přehlédnout.Proč zrovna Anglosasové bijí do válečných bubnů?USA i VB mají spoustu vnitřních problémů. Chtějí odpoutat pozornost vlastních občanů od domácí politiky. Když to řeknu takto, nebude to vůbec nic přehnaného. V Americe dokonce hrozí, že v příštích volbách se s neúspěchem potáže právě Bidenova Demokratická strana. Pokud by vznikla omezená válka v Evropě, která by pak potřebovala plán poválečné obnovy, Británie i Státy se toho s radostí chopí a přilepší vlastním ekonomikám.Ministryně obrany ČR i ministr zahraničních věcí ČR straní jasně Anglosasům…Ano, hodlají posílat české vojáky „na Východ“… Z mého pohledu: není k tomu žádný mandát OSN. Je to v rozporu s principy NATO řešit spory hlavně diplomatickým jednáním. Je to i v rozporu s mezinárodním trestním právem. Mohla by dokonce být naplněna skutková podstata tzv. „zločinu proti míru“… Dle mě je to ukázka mezinárodní anarchie a ztráty soudnosti. Česká vláda by se takovým krokem dostala do rozporu s většinou obyvatelstva našeho státu. Ani u nás si válku nepřejme, výjimkou jsou fanatici, podobně jako určitá radikálně smýšlející výseč společnosti na Ukrajině.Ministr Lavrov hovořil s novináři čtyř ruských rozhlasových stanic. Ministr řekl, že po Západu bude chtít písemné vyjádření k tomu, proč Západ přestal ctít princip, že nelze posilovat svobodu jednoho na úkor svobody druhého… Někteří analytici psali, že posun NATO na východ zmenší efektivitu ruských balistických raket.Musíme předně chápat to, že rusofobie a rétorika války je teď v Evropě uplatňována jako jakýsi bič.Evropa je už v pozici rukojmí Anglosasů, nikoli Ruska… Pokud se prvky infrastruktury NATO ocitnou v zemích bývalého Varšavského paktu, pak se tyto státy okamžitě stanou pro Rusko terčem. Bude-li Rusko nuceno reagovat jaderným útokem, jeho část se zaměří právě na Evropu, což je pro Státy výhodné, jelikož se zmenší ruská jaderná kapacita, jež bude odpálena na USA.Jinak s podvázáním potenciálu ruských balistických raket je to dnes tak, že to kritické pro Rusko není, protože to má své rakety na mobilních – podotýkám – odpalovacích platformách, dále na ponorkách. Ale celkově je pro Rusko nepřijatelné jakékoli přibližování cizích zbraňových systémů k jeho hranicím. Není na tom nic nepochopitelného.Pro Rusko je rovněž nepřijatelné, když neziskovky rozsévají po státech SNS nenávist vůči Rusku, čímž se má vytvořit jakési „nárazníkové pásmo“. Zjednodušeně: nebezpečné je předně to, že by se v dostřelu NATO (i taktických raket) ocitla ruská vojenská ústředí. Jedná se o dlouhodobou hru, kterou USA hrají léta letoucí a využívají i faktu, že v 90. letech Rusko letargicky „spalo“…Rusové zvažují/nevylučují reinstalaci raket na Kubě.Jde-li o ochranu amerických zájmů, známe tzv. Monroeovu doktrínu. Američané řekli, že pokud Rusko umístí jaderné zbraně znovu na Kubě, USA varují, že tvrdě a nekompromisně zasáhnou. Vzniká podivná věc: Když USA rozmístí rakety na zápraží Ruska, je to v pořádku. Kdyby Rusko rozmístilo rakety na Kubě či ve Venezuele, pak USA rázně zasáhnou? Způsob uvažování je těžce asymetrický.Spojené státy zřejmě kašlou na jakékoli dohody. Amerika ale dnes na válčení stejně nastavená není, silný fokus míří na domácí politiku. Pokud by měli začít umírat US vojáci, určitě se uvnitř Ameriky vzedme vlna protiválečného odporu. Emancipace Ruska, Číny je na vzestupu. Je na čase s těmito státy hovořit na partnerské úrovni, nevydírat je a nevystavovat nevýhodným podmínkám.Myslí si Západ, že má šanci Rusko prostě smést?Myslet by si to rozhodně neměl. Smést jadernou velmoc – to nelze. Málo se tu hovoří o mlčení Číny. Ta si uvědomuje, že kdyby bylo Rusko „smeteno“, ona je další na řadě. Současná česká vláda by měla vidět staré mapy, které zobrazovaly shození bomb NATO na ČSSR. Nikdo v Evropě nemá šanci před ničivými účinky utéct. Rusko je velká země, tam možná zbydou místa, která snad po jaderném konci civilizace poskytnou přeživším lidem útočiště. Možná se taková najdou i v USA. Ale v případě jaderné výměny bude mít smůlu Evropa, ta by si měla válku přát na posledním místě. Proto je neuvěřitelné, jak české kanály informují o ruské agresi (která se zatím „nekoná“) …Co by se stalo, kdyby na Ukrajině přece jen vzplála válka mezi Kyjevem a Moskvou a zamíchalo se do toho NATO?Okamžitě by došlo k přerušení toku surovin z Ruska do Evropy. Došlo by k odříznutí západních fabrik v Rusku viz Volkswagen a další. V Rusku těží kanadské firmy zlato…Tohle všechno by přestalo rázem fungovat. Evropa by rychle zažila surovinovou a ekonomickou krizi, dokonce i tehdy, kdyby válka nezasáhla samu Evropu. Pokud by RF vnímala EU nepřátelsky, pak přece nepříteli nebudete dodávat suroviny.Jinak SSSR přišel během 2. světové války o 25 milionů obyvatel. Zájmem RF není devastující válka, která zredukuje vlastní populaci a hospodářství. Rusko v minulosti nerozpoutalo žádnou velkou válku v Evropě. Největší konflikty má na svém vrubu Německo, ponoukáno Velkou Británií. Problémem je to, že v řadě zemích jsou proamerické páté kolony, které jsou Sáty vychovávány a upláceny, jsou to různí členové institutů, nadací… Všimněme si jednoho čerstvého čes. exposlance, který teď odjel „studovat“ do USA; tito lidé jsou různými intrikami dosazováni do vysokých pozic.Schizofrenní rozpolcenost lze dále vidět na bývalém veliteli německého loďstva, který musel jít, jelikož se pokusil o realistický pohled na Rusko. Německo je v NATO, ale někteří činitelé si uvědomují, že dostane-li se EU do konfliktu, může se zopakovat devastace, kterou si země prošla na konci druhé světové války. A to vede ke zdrženlivosti.Rusko si je v poslední době nějak jisto v kramflecích. Je to trik takříkajíc karetního hráče, nebo nabylo pocitu jistoty oprávněně?Na rovinu. Rusko se spoléhá na podporu Číny a dalších zemí. Dále: Rusko roku 2022 není již Ruskem z roku 1995 či 2000. Dnes je to sebevědomá země s velmi dobrou armádou, která má sice interně silnou pátou kolonu (která je prozápadně orientovaná), nicméně tato si uvědomuje, že by v případě většího konfliktu rychle skončila, pokud by v situaci ohrožení projevovala přílišnou náklonnost k protivníkovi.Rusko celkově neblafuje. Je si vědomo své síly. Pokud dojde útoku na Ruskou federaci, nebude se rozpakovat v krajní situaci použít jaderné zbraně, což řekl sám ruský prezident. Vladimir Putin také uvedl, že existuje varianta mírového soužití států. Pokud by ale někdo chtěl Rusko zničit a vytvořit tím variantu světa, kde by Rusko neexistovalo, pak se Rusko bude bránit, protože (Putin:) „Nač potřebujeme takový svět bez Ruska?“Evropské státy by si měly uvědomit, že Rusko je tlačeno za červené linie, ale Rusko má dnes všechny prostředky k tomu, aby se nenechalo přimět k ústupu. Rusko samo o sobě útočit na nikoho nechce, ani nemá důvod. Je ostudné, jak česká média neustále spekulují o tom, kdy Rusko zahájí útok. Zprávy jsou od toho, aby se řeklo, co se stalo. Nikoli, co by se stát mohlo…Evropská unie je díky USA vtahována do něčeho, co není v jejím zájmu. Jinak je tu staletá tradice tlaku na Rusko. Ten v konečném součtu zapříčinil rozpad Ruského impéria i dekonstrukci SSSR. Někdo si možná myslí, že se mu podaří rozbít i dnešní Rusko, tak vyvíjí agilní proválečnou aktivitu, hnán vidinou parcelace ruských teritorií a ruského bohatství… Tato tendence je ale pro Evropu sebevražedná.Díky za interview.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

