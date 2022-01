https://cz.sputniknews.com/20220130/tatry-si-vzaly-dalsi-lidske-zivoty-zachranari-nedoporucuji-vylety-ve-slovenske-casti-bude-vetrno---17404806.html

Tatry si vzaly další lidské životy. Záchranáři nedoporučují výlety, ve slovenské části bude větrno

Tatry si vzaly další lidské životy. Záchranáři nedoporučují výlety, ve slovenské části bude větrno

Na polské straně Tater došlo k neštěstí, dva turisté zahynuli pod lavinami. Horská služba upozorňuje, že na horách platí třetí z pěti stupňů lavinového... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

Jeden člověk zemřel při sesuvu laviny do Doliny pěti polských ples. Tíha sněhu prolomila led na jednom z jezer a záchranáři museli jednoho člověka zahraňovat z jezera. Bohužel se ho ale nepodařilo zachránit. Lavina strhla ještě jednoho turistu, tomu se však naštěstí nic nestalo.K dalšímu neštěstí došlo v oblasti hory Kasprowy Wierch, kde lavina strhla lyžaře, který se v tu dobu nacházel mimo vyznačené trasy. Bohužel lyžař svým zraněním podlehl po převozu do nemocnice.Horská služba zdůrazňuje, že lidé často podceňují situaci na horách, zejména když platí druhý nebo třetí stupeň lavinového nebezpečí, přičemž škála je pětibodová. Polská horská služba spolu s polskými médii píše, že by se lidé měli zdržet výletů do hor a turistiky.Silný vítr na SlovenskuHorská služba ve slovenské části Tater dnes varuje před silným větrem na hřebenech hor. Vítr může v nárazech dosahovat rychlosti 130 až 160 kilometrů v hodině. Výstraha druhého stupně před větrem na horách platí během celého víkendu v okresech Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Liptovský Mikuláš, Ružomberok a Tvrdošín. V neděli se výstraha rozšíří také na hory v Žilinském kraji.Tvorba sněhových jazyků hrozí od soboty večer v Banskobystrickém, Trenčínském, Košickém, Prešovském a Žilinském kraji. V neděli výstraha platí také v okresech Poprad, Liptovský Mikuláš a Tvrdošín.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

