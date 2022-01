V Bruselu se nepotěší. Chorvatský prezident řekl, kdo štve Ukrajinu proti Rusku

https://cz.sputniknews.com/20220130/v-bruselu-se-nepotesi-chorvatsky-prezident-rekl-kdo-stve-ukrajinu-proti-rusku-17402575.html

Evropští politici se chovají nezodpovědně vůči Ukrajině a štvou ji proti Rusku, prohlásil chorvatský prezident Zoran Milanovič v přenosu televize RTL. 30.01.2022, Sputnik Česká republika

„Ukrajina je již osm let v nebezpečné situaci kvůli nezodpovědnému vztahu EU vůči této zemi. Nic od EU nedostali, a to jim slibovali miliardy a miliardy. Neříkám to, abych někoho urazil. Nejsem ani nepřítelem Ukrajiny, ani přítelem Ruska. O faktu, že je to zkorumpovaná země, je napsáno v zprávách EU,“ řekl chorvatský prezident.Zdůraznil, že Kyjev má problémy, a je na čase, aby je vláda řešila.„Se separatisty, které ani Rusko neuznalo, je třeba pokračovat v jednáních, neignorovat fakt, že jejich zástupci nejsou nejlepší, ale stejně je s nimi potřeba mluvit. A nikoli stále konfrontovat s jadernou a hypersonickou sílou, Ruskem.(…) Ten, kdo je k tomu povzbuzuje, je nebezpečný šarlatán, těch mají dnes v Evropě dost,“ zdůraznil Milanovič.Chorvatský lídr řekl, že mluví rusky, že léta sleduje vývoj situace na Ukrajině, a že „nechová k ní ani lásku, ani nenávist.“„Ukrajina chválí hrdiny druhé světové války, kteří byli masoví vrazi Poláků a Židů. Těmto lidem, jako je třeba Stepan Bandera, odhalují pomníky na Západní Ukrajině. Protesty na Majdanu, pro které byly vlastní všechny příznaky státního převratu a svržení legitimně zvolené vlády s vřelou pomocí EU, Rady Evropy a Washingtonu. Národní hrdinové části Ukrajiny jsou stejně špatní jako Pavelič (pozn. Ante Pavelič, vůdce nezávislého státu Chorvatsko za druhé světové války). Bandera a jeho spolubojovník Roman Šuškevič, nebo jak se jmenuje, jsou na poštovních známkách,“ zdůraznil Milanovič.Poznamenal, že existují vážné problémy, a že když jde o strach a neurózu, jež vedly k separatismu a Krymu, je třeba „se jinak dívat na věci.“Na závěr vyslovil pochybnost, že bruselská politika dosáhla v tomto problému úspěchu.Chorvatský premiér Andrej Plenkovič označil předtím za „nesmysl“ slova prezidenta Milanoviče o odvolání vojáků z NATO v situaci vyhrocení na Ukrajině a upřesnil, že chorvatský kontingent byl předtím navrácen podle plánu z Polska, a rovněž se omluvil Kyjevu.Milanovič učinil minulé úterý prohlášení, že chorvatská vláda odvolá v případě eskalace na Ukrajině své vojáky ze sil NATO ve východní Evropě. Jde podle jeho slov o „politiku administrativy prezidenta USA.“ Ukrajinské MZV označilo za nepřípustná prohlášení prezidenta balkánského státu ohledně situace v zemi a jejího členství v NATO a poukázalo na to, že tyto výroky odporují oficiálnímu postoji státu a škodí vztahům. Kyjev rovněž požádal o vyvrácení Milanovičova prohlášení. Chorvatský prezident se za své výroky také dostal tentýž den do databáze skandálního ukrajinského zdroje Mirotvorec jako „protiukrajinský propagandista“.Připomeňme, že Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko tento týden obdrželo písemnou odpověď a vzápětí ministerstvo zahraničí uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější, a sice nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

