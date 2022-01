V Egyptě bylo deset lidí odsouzeno k trestu smrti za přípravu teroristických útoků

https://cz.sputniknews.com/20220130/v-egypte-bylo-deset-lidi-odsouzeno-k-trestu-smrti-za-pripravu-teroristickych-utoku-17407859.html

Nejvyšší egyptský soud pro státní bezpečnost odsoudil k trestu smrti deset lidí, kteří jsou obviněni z vytvoření ozbrojených skupin, které měly útočit na... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

V červnu 2015 předal bývalý generální prokurátor Hišám Barakát případy obviněných k trestnímu řízení. Do případu bylo zapojeno celkem 127 osob, po některých z nich bylo vyhlášeno pátrání. Vyšetřování generálního prokurátora odhalilo, že vůdci teroristické organizace Muslimské bratrstvo* vypracovali ve vězení plán na svržení současné egyptské vlády. Zbývající sympatizanti na svobodě zorganizovali tři rady v různých částech země, které následně vytvořily ozbrojené brigády, později označované jako „Helwánské brigády“.*Teroristická organizace zakázaná v RuskuPokus o atentát na BidenaVe Spojených státech byl zadržen muž z Kansasu, který je obviněn z vyhrožování atentátem na prezidenta Joea Bidena, informuje Daily Beast s odvoláním na soudní dokumenty.Podle novin zadržený Scott Merriman tvrdil, že mu Bůh přikázal, aby se vydal do Washingtonu a „usekl hlavu hadovi v srdci národa“.Podle deníku New York Post kansaská policie již dříve oznámila tajné službě, že volal muž, který řekl, že je na cestě do Washingtonu, aby „navštívil prezidenta“. Strážcům zákona řekl, že mířil do Bílého domu, aby Bidenovi řekl, že lidé „už mají dost rozdělení v zemi a že se musí obrátit k Bohu“. Merriman také na své stránce na Facebooku zveřejnil několik příspěvků, v nichž používal „stále výhružnější výrazy“.Příslušníci tajné služby muže zadrželi na parkovišti u restaurace, když jel z Kansas City do Marylandu.U muže byl nalezen nabitý zásobník a zaměřovací dalekohled pro sledování cíle.Podle deníku New York Post na něj bylo v pátek podáno trestní oznámení.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa

