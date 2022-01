https://cz.sputniknews.com/20220130/v-praze-se-opet-protestuje-tentokrat-proti-povinnemu-ockovani-a-za-obcanske-svobody-17408697.html

V Praze se opět protestuje. Tentokrát proti povinnému očkování a za občanské svobody

V Praze se opět protestuje. Tentokrát proti povinnému očkování a za občanské svobody

V neděli odpoledne se koná na pražském Václavském náměstí demonstrace Za svobodu a občanská práva, proti povinnému očkování a proti třídění občanů do více... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-30T16:51+0100

2022-01-30T16:51+0100

2022-01-30T16:51+0100

česko

česká republika

protestní akce

nemoc

protest

koronavirus

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/09/17145717_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_449d675a7871611793a84eaa1ac64f09.jpg

Na akci byla vidět senátorka Alena Dernerová za STAN či poslankyně Karla Maříková z SPD. Dále se akce účastnila například organizátorka petice zdravotních sester, které se odmítají očkovat proti covidu, Adriana Čipižáková.Kromě toho na akci promluvila i právnička Jana Zwyrtek Hamplová. To, co zažíváme, je podle jejích slov bezpráví. Na pódiu se objevil i zdravotnický expert Ondřej Dostál.Co se týče koronavirových čísel, pak za sobotu přibylo v zemi 18 268 nově potvrzených případů koronaviru, což je o 77 méně než o prvním víkendovém dni o týden dříve. Jde o první mezitýdenní pokles od 10. ledna, tedy za posledních dva a půl týdne. Co se hospitalizací týče, počet se v sobotu po dvou dnech vrátil pod 2000, i tak je ale o téměř 450 případů vyšší než před týdnem.Protest ve VídniProtesty se nekonají jen v České republice. Tisíce lidí vyšly včera do ulic Vídně, aby protestovaly proti omezujícím opatřením úřadů kvůli pandemii koronaviru a povinnému očkování, jehož zákon vstupuje v platnost 1. února. Na sobotu bylo ve Vídni ohlášeno 22 demonstrací proti omezením. Největší z nich se konala na náměstí Heldenplatz, odkud se lidé vydali po hlavní ulici Ringstrasse, obklopující centrum města.Připomeňme, že prvního února začíná v Rakousku platit zákon o povinném očkování. Ten se bude vztahovat na všechny osoby starší 18 let registrované v Rakousku. Od 15. března bude dodržování této povinnosti hlídat policie, přičemž maximální pokuta se během roku může vyšplhat až na 3,6 tisíce eur.Minulou středu rakouský kancléř Karl Nehammer oznámil konec lockdownu pro neočkované proti koronaviru, který byl zaveden 31. ledna, přičemž pro návštěvu většiny veřejných míst zůstane v platnosti pravidlo 2G (geimpft/naočkovaný či genesen/uzdravený). V sobotu úřady oznámily postupné rozvolňování omezení kvůli koronaviru, a to od 5. února.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20220129/kanadsti-kamionaci-protestovali-proti-covidovym-omezenim-k-ottawe-smerovala-70-kilometrova-kolona-17398761.html

česká republika

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

česká republika, protestní akce, nemoc, protest, koronavirus