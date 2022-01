https://cz.sputniknews.com/20220130/vitejte-a-citte-se-jako-doma-velvyslanectvi-usa-v-kyjeve-velkodusne-pozvalo-sve-obcany-na-slovensko-17403611.html

Vítejte a ciťte se jako doma! Velvyslanectví USA v Kyjevě velkodušně pozvalo své občany na Slovensko

Velvyslanectví USA v Kyjevě opět apelovalo na americké občany, aby opustili území Ukrajiny v souvislosti s nepředvídatelností dalšího vývoje bezpečnostní... 30.01.2022, Sputnik Česká republika

Americká diplomatická mise nabídla svým občanům odjet do zemí, které sousedí s Ukrajinou, mezi nimiž je Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rumunsko a Moldavsko.Přičemž při cestě do Moldavska nedoporučuje jet přes Podněstersko, nakolik ambasáda bude mít omezený přístup a nebude schopna zabezpečit plnohodnotnou pomoc svým občanům.Velvyslanectví rovněž svým občanům nabízí půjčku v případě, že si američtí občané v současné chvíli nemůžou dovolit koupit letenku do USA.Připomeňme, že americké ministerstvo zahraničí již dříve dovolilo opustit zemi části diplomatického personálu, který se nachází na Ukrajině. Rodinným příslušníkům diplomatických pracovníků bylo nařízeno opustit zemi. Dalším občanům USA bylo doporučenou koupit letenky na komerční lety a opustit zemi. Resort svoji výzvu argumentoval rizikem náhlého zhoršení bezpečnostní situace v zemi.Vysoký představitel amerického resortu zahraničí dříve uvedl, že USA nepovažují eskalaci situace na Ukrajině za stoprocentní, apelace na občany opustit území státu prý byla přijata jako preventivní opatření. Podle jeho vyjádření pokud se Rusko rozhodne situaci dále eskalovat, důsledky budou nepředvídatelné.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

