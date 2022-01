Závislostí na počasí trpí spousta lidí. Tento stav se dá ale zlepšit. Expertka prozradila, jak na to

„Dokonce i obyčejná procházka po práci bude dobrým tréninkem, nervový systém se tak uvolní, jakmile se přepne na fyzickou aktivitu. Nicméně, nemělo by se očekávat, že se silná závislost na počasí úplně vyléčí tím, že člověk půjde do posilovny. Jednak to nemusí stoprocentně fungovat, jednak to může problém dokonce zhoršit, jelikož se nervový systém musí fyzické aktivitě přizpůsobit. Pokud tak ovšem systém učinit nedokáže, mohou velké zátěže celkový zdravotní stav spíše zhoršit,“ podotkla Bělenko.