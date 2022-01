https://cz.sputniknews.com/20220131/a-je-to-tady-obranna-dohoda-mezi-usa-a-sr-by-mela-byt-podepsana-3-unora-17414466.html

A je to tady! Obranná dohoda mezi USA a SR by měla být podepsána 3. února

A je to tady! Obranná dohoda mezi USA a SR by měla být podepsána 3. února

Podepsání dohody o obranné spolupráci mezi Slovenskou republikou a USA se očekává ve čtvrtek 3. února. Informuje TASR. 31.01.2022, Sputnik Česká republika

V souvislosti s podpisem dohody do USA pojede slovenská delegace v čele s ministrem obrany Jaroslavem Naděm a ministrem zahraničí Ivanem Korčokem. Informovala o tom mluvčí Ministerstva obrany Marina Kovaľ Kakaščíková. Ministr rovněž odmítl spojování jednání a schvalování smlouvy s aktuální situací na hranicích s Ukrajinou a Ruské federace. „Současné znění dohody o spolupráci v oblasti obrany je výsledkem několikaletých expertních jednání obou stran, které připravovali odborníci z několika resortů více než čtyři roky,“ doplnil Naď. Podle slovenského ministra zahraničí Ivana Korčoka je dohoda vyjádřením zájmu Spojených států a Slovenska spolupracovat v oblasti obrany na základě oboustranně domluvených podmínek. „Zapadá to do úsilí našich ozbrojených sil zvýšit obranyschopnost SR a NATO,“ řekl Korčok. Oba ministři mají za to, že dohola respektuje suverenitu Slovenské republiky, Ústavu a právní řád SR. Rovněž odmítají informace o tom, že by dohoda předpokládala stálou přítomnost USA na Slovensku nebo umístnění jaderných zbraní. Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová již pověřila ministra obrany Jaroslava Nadě, aby podepsal dohodu s USA. Pověření na základě návrhu vlády podepsala minulý pátek 28. ledna. Prezidentka uzavření dohody podpořila, dodala však, že dohodu ratifikuje pouze s interpretační doložkou o tom, jak Slovenská republika smlouvu interpretuje. Měla být součástí zplnomocnění. Uzavření dohody o obranné spolupráci mezi USA a SR již odsouhlasila vláda. Po jejím podpisu na základě zplnomocnění prezidentky ji ještě musí schválit Národní rada SR, a ještě ratifikovat prezidentka. Dohoda DCA umožňuje americkým ozbrojeným silám využívat vojenská letiska Malacky-Kuchyňa a Sliač. Proti dohodě vystupuje velká část veřejnosti a také opozice. Bojí se zejména možnosti budování na Slovensku vojenských základen a omezování suverenity.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

