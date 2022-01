„A už tam zůstaňte.“ Pekarová Adamová s Vystrčilem ukázali snímek z cesty do Bruselu, hned to jelo

https://cz.sputniknews.com/20220131/a-uz-tam-zustante-pekarova-adamova-s-vystrcilem-ukazali-snimek-z-cesty-do-bruselu-hned-to-jelo-17419374.html

Dvojice již stihla udělat společnou fotografii v letadle na cestě do Belgie a zveřejnit to na sociální síti.„Společná cesta předsedů obou komor českého parlamentu naší nové vlády,“ popsala státus Adamová.Dodala, že s Milošem Vystrčilem se v Bruselu setkají s nejvyššími představiteli Evropské unie a NATO.„Čeká nás celá řada důležitých jednání, náš záměr je však jasný: SPOLU se hlásíme k EU i NATO a našim spojencům to dáme najevo,” přislíbila.Pod daným statusem se objevily komentáře, a to různého obsahu.„Zajímalo by mě, kolik s sebou mají tlumočníků? Nebo že by se domlouvali sami?“ ptá se Alena Ropková.„Nebylo by ekologičtější jet vlakem?“ dotazuje se Jakub Jakub.„Lhářka a šašek. Kde máte krále?“ uvedl Adalbertus Constantinus„Ježíši Kriste, umíte taky něco jiného než lhát a lézt Bruselu do ******,“ neskrývá zklamání z politiků Vojta Podruh.Od některých padlo i lakonické doporučení.„A už tam zůstaňte,“ podotkla Věra Liu.Zmiňme také, že téma jednání v Bruselu za účasti dvou českých vysoce postavených politiků zahrnují plnění klimatických závazků Evropské unie, zařazení jádra a plynu mezi ekologické investice, boj proti dezinformacím, například v souvislosti s očkováním proti covidu-19 a další.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

