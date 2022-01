https://cz.sputniknews.com/20220131/chcete-se-zbavit-tuku-na-brise-poradime-vam-co-musite-pit-17409198.html

Chcete se zbavit tuku na břiše? Poradíme vám, co musíte pít

Podle řady studií může zelený čaj pomoci zbavit se nadváhy a odbourat břišní tuk. Tento nápoj uvedl lékař Tim Bond v rozhovoru pro Daily Express. 31.01.2022, Sputnik Česká republika

zdraví

čaj

hubnutí

nadváha

tuk

břicho

Odborník se odvolává na dokument z roku 2021, který vypracovala poradenská skupina pro výzkum čaje (TAP). Podle tohoto dokumentu zelený čaj pomáhá zbavit se viscerálního tuku, který obklopuje životně důležité orgány v břiše.Dalším důvodem, proč je nápoj prospěšný, je přítomnost katechinů, které působí jako silné antioxidanty.Britský odborník na výživu Michael Mosley již dříve uvedl, že chcete-li se zbavit přebytečného břišního tuku, musíte omezit cukr a jednoduché sacharidy, přejít na intervalový půst a pravidelně cvičit. Mosley doporučil vybírat si potraviny a nápoje, které neobsahují více než pět procent cukru.Zelený čaj vám prodlouží životKonzumace zeleného čaje pomáhá chránit před kardiovaskulárními chorobami – jednou z hlavních příčin úmrtí ve světě, a tím prodlužovat život, píše Mirror s odkazem na studii čínských vědců.Experimentu se zúčastnilo více než sto tisíc lidí, kteří prodělali rakovinu, infarkt nebo mrtvici. Tito lidé byli rozděleni do dvou skupin: první skupina pila čaj alespoň třikrát týdně, druhá ne.V průběhu sedm let trvajícího výzkumu se ukázalo, že lidé v první skupině měli o 20 % nižší riziko úmrtí na infarkt nebo mozkovou mrtvici, stejně jako pravděpodobnost vzniku takových diagnóz. Kromě toho se o 15 % snížilo riziko úmrtí z jiných důvodů. Ukázalo se také, že u 50letých účastníků experimentu, kteří pravidelně pili čaj, docházelo ke kardiovaskulárnímu onemocnění téměř o rok a půl později než u těch, kteří tento nápoj nepili.Jak vysvětlil spoluautor studie Dr. Dongfeng Gu, bioaktivní složky čaje, zejména polyfenoly, se z těla vylučují.„Pro kardioprotektivní účinky by se proto měl čaj pít často a dlouhodobě,“ dodal.Vědci mimo jiné porovnávali zelený a černý čaj. Hlavní rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že v zeleném nejsou polyfenoly okysličovány, čímž si zachovávají antioxidační vlastnosti. Autoři studie také vyzývají, abychom nepili čaj s mlékem, které ničí potenciální pozitivní účinky nápoje.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

