Díra v rozpočtu nebo odliv peněz do zahraničí. Slovensko řeší DPH

Zároveň uvedl, že zatím neví, odkud by vláda vzala finance. Konstatoval to v diskusním pořadu TA3 V politice.„Kdybychom to snížili, uděláme díru v rozpočtu 150 milionů eur. Ale je pravdou i to, že když neuděláme nic, tak ta díra v rozpočtu bude tak jako tak, protože ti lidé ty peníze neutratí na Slovensku, utratí je v Polsku, utratí je v Maďarsku a ta díra tam bude také,“ uvedl Kollár.Reagoval tak na snižování DPH na potraviny v Polsku a v Maďarsku, což bude pravděpodobně způsobovat, že Slováci budou nakupovat potraviny v zahraničí.Opoziční strany však kromě snížení DPH na potraviny požadují i ​​rozšíření seznamu základních potravin.Připomeňme, že předseda Směru-SD Robert Fico dříve avizoval, že na parlamentní schůzi, která začne 1. února, chce také podat návrh, aby vláda představila harmonogram kroků, jak bude proti zdražování bojovat.Směr-SD nakoupil ve čtyřech sousedních zemích osm základních potravin a ceny nákupů porovnal. Nejméně zaplatil v Polsku a Maďarsku. Nejvíce v Česku a Rakousku. Slovensko se podle srovnání nákupu Směru ocitlo uprostřed.„Prudké zdražování v oblasti energií a základních potravin v praxi způsobí, že rodina utratí jeden plat jen na zdražování,“ konstatoval Fico.Dodal, že vláda ani prezidentka SR Zuzana Čaputová se zdražování vůbec nevěnují.Místopředseda Směru-SD Richard Takáč poukázal, že Maďarsko a Polsko budou dělat kroky, aby ještě snížily ceny potravin.„Naše vláda nic. Naše vláda spí,“ poznamenal.Ministr zemědělství Samuel Vlčan (nominant Oľano) má podle něj velkou sílu, aby stabilizoval ceny potravin.Jak na to?Takáč navrhuje například pokračovat ve snižování DPH na základní potraviny. Vláda by pak měla intenzivně kontrolovat řetězce, zda sníženou DPH promítly do cen.Kromě toho zmínil možnosti vlády a agrárního resortu, které se týkají intenzivního jednání s jednotlivými obchodními řetězci.„Na Slovensku mají benevolentnější působení, v jiných zemích jsou na ně vlády tvrdší,“ upozornil Takáč.Ministerstvo zemědělství může podle Takáče nabídnout zvýhodněné úvěry pro zemědělce a potravináře přes záruční rozvojovou banku. Může také snížit odvodovou a daňovou zátěž v rámci zaměstnanců podniků fungujících v zemědělství a potravinářství. Snížit se také mohou ceny elektřiny, doporučuje Takáč.Zmiňme také, že Maďarsko stanovilo ceny šesti potravin na úrovni 15. října 2021.

