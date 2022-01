Expertka poukázala na nebezpečnou funkci zařízení Apple

https://cz.sputniknews.com/20220131/expertka-poukazala-na-nebezpecnou-funkci-zarizeni-apple-17407121.html

Agentura Bloomberg informovala ve čtvrtek s odkazem na vlastní zdroje, že společnost Apple plánuje zavedení do chytrých telefonů iPhone nové funkce, která umožní bezkontaktní příjem plateb z bankovních karet. Pro tento systém má být zřejmě použita technologie NFC.„Nehledě na potenciální výhody pro byznys vznikne reálné riziko pro uživatele. Technologie NFC, kterou plánují použít, i když působí na malé vzdálenosti, přece jen nemůže být zablokována látkou. Poněvadž teď nebude na skenování karty zapotřebí objemného terminálu, zvýší se riziko nepovoleného převodu peněz z nezablokovaného telefonu v kapse kalhot nebo kabátu,“ řekla manažerka pro rozvoj byznysu skupiny Angara Anna Michajlovová.Poznamenala, že mechanismus aktivace funkce pro fyzické osoby není dost jasný, stejně jako aktivity bank v boji s nepovolenými operacemi.Podle mínění expertky je převod poplatků vlastním mobilem výhodný pro Apple, protože získá provizi za zpracování poplatků, ale z hlediska byznysu jde o nejednoznačné rozhodnutí. Na jednu stranu to zjednoduší technické vybavení pro platby, ale na druhé straně výše provizenemusí být rovna externím terminálům.Poznání v roušceApple představila svým vývojářům beta verzi softwaru iOS 15.4, jehož hlavní novotou je poznání tváře v roušce podle Face ID, informoval předtím portál MacRumors.Podle údajů portálu bude novou funkci „použití Face ID s rouškou“ možné aktivovat v nastaveních, umožní „poznat zvláštnosti tváře kolem očí“. Uživatelé iPhonů budou rovněž moci přidat brýle, aby to bylo přesnější pro ty, kdo nosí spolu roušku a brýle. Face ID nebude ale fungovat, když má člověk sluneční brýle.Podle informací portálu bude nová funkce přístupná pouze pro telefony iPhone 12 a iPhone 13.iOS 15.4 mají rovněž přes 37 nových smajlíků, mezi kterými jsou ruce složené ve tvaru srdíčka, vybité baterky, vojenský pozdrav.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

