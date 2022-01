https://cz.sputniknews.com/20220131/fiala-se-sesel-s-ukrajinskym-velvyslancem-aby-probrali-situaci-na-ukrajine-k-cemu-dospeli-17420207.html

Fiala se sešel s ukrajinským velvyslancem, aby probrali situaci na Ukrajině. K čemu dospěli?

Fiala se sešel s ukrajinským velvyslancem, aby probrali situaci na Ukrajině. K čemu dospěli?

Český premiér Petr Fiala se sešel s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem, aby mu vyjádřil podporu v situaci na rusko-ukrajinské hranici. Premiér o... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

Tématem společné schůzky českého premiéra a ukrajinského velvyslance byly bilaterální vztahy na pozadí situace s Ukrajinou a Ruskem.„Sešel jsem se s ukrajinským velvyslancem Jevhenem Perebyjnisem, abychom společně probrali vztahy našich zemí a krizi na ukrajinsko-ruské hranici,“ napsal na Twitteru český premiér.Jak informuje Fiala na svém účtu na Twitteru, ukrajinskému velvyslanci vyjádřil plnou podporu.Ukrajinský velvyslanec poděkoval Česku za podporu.„Vážíme si Vaší podpory, pane předsedo,“ napsal jako odpověď Perebyjnis.Zmiňme, že západní země v poslední době velmi živě informují o tom, že Rusko plánuje zaútočit na Ukrajinu.Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko minulý týden obdrželo písemnou odpověď a vzápětí ministerstvo zahraničí uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější, a sice nerozšiřování aliance.

