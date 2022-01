https://cz.sputniknews.com/20220131/kdy-potrebujete-b12-lekarka-uvedla-jak-zjistit-nedostatek-vitaminu-bez-rozboru-krvi-17413026.html

Kdy potřebujete B12? Lékařka uvedla, jak zjistit nedostatek vitamínu bez rozboru krvi

Kdy potřebujete B12? Lékařka uvedla, jak zjistit nedostatek vitamínu bez rozboru krvi

Odbornice na výživu Anastasia Gavrikovová v rozhovoru pro Sputnik uvedla, jak se dá bez návštěvy lékaře a rozboru krve zjistit nedostatek vitamínu B12. 31.01.2022, Sputnik Česká republika

Poznamenala, že mnozí podceňují význam B12, který je potřebný k udržování zdravého stavu nervových buněk, zlepšení funkce přenosu nervového impulsu a normalizaci fungování trávicího ústrojí. Vitamín B12 potřebují rovněž v dostatečném množství těhotné ženy k prevenci neurologických poruch u dítěte.Nedostatek vitamínu B12 se dá podle odbornice zjistit podle několika příznaků. Především je to barva kůže. Lidé s nedostatkem B12 ji mají velmi bledou anebo se žlutým zabarvením.Dodala, že vitamín B12 je obsažen v potravinách, jako je dietní maso, kuře, ryby, mořské plody nebo vejce.Nedostatek selenu může vyvolat ischemiiLékařka a dietoložka Irina Rylová dříve v rozhovoru pro Sputnik řekla, že nedostatek selenu může způsobit vážné problémy a nemoci.„Selen je silný antioxidant. Má schopnost odvrátit poškození DNA, zajistit posílení imunitního systému, zničit rakovinové buňky. Selen umožní zlikvidovat záněty a snížit hladinu zánětlivého markeru CRP (pozn. C -proteinu). Podle výsledků průzkumů je ischemická choroba srdce vyvolána ve většině případů nízkou hladinou selenu v krvi. Potvrzuje to také teorie volných radikálů,“ řekl Rylová.„Nedostatek selenu v organismu může způsobit vznik nemocí jako autoimunitní tyreoidetidy (zánět štítné žlázy) a hypotyreózy. U lidí s Alzheimerovou chorobou byla zjištěna kriticky nízká hladina selenu. Zatímco jeho užívání v terapeutických dávkách umožní zlepšit situaci. Selen je antagonista arzénu, chrání organismus před působením kadmia, olova, thalia a rtuti. Předností selenu je, že reaktivuje vitamíny C a E zpět do jejich aktivního stavu, proto je selen, vitamíny C a E a také olovo dobře slučitelné najednou a posilují navzájem účinek,“ řekla lékařka.Odbornice zdůraznila, že na selen je bohatý brazilský ořech, ústřice, mořské plody, vejce nebo sardinky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

