Konečně, i když v korzetu. Hana Zagorová se po měsíční pauze objevila na Instagramu

Konečně, i když v korzetu. Hana Zagorová se po měsíční pauze objevila na Instagramu

Na snímku hvězdu můžeme vidět, jak používá korzet na záda. I v domácím prostředí mnohonásobná slavice vypadá na svůj věk fantasticky, její elegantní šaty jsou doladěny jemným make-upem.„Tak tohle je můj korzet, který nosím každý den! Seznamte se,“ napsala celebrita.Pod statusem se objevila spousta komentářů od sledujících. Z reakcí vyplývá, že lidem se fakt stýskalo po koncertech živé legendy, a to jak v České republice, tak i na Slovensku.„Ahoj Hani, jsem strašně ráda, že tě vidím, přeji jen a jen zdraví, ať jsou už brzo pryč všechny tvé bolístky, ať můžeš zas vystupovat na koncertech a krásně nám zpívat,“ uvedla Lenka Kotková.„Haničko, zdraví je prvořadé, berte jo jako módní doplněk,“ podpořila Zagorovou Zuzana Srncová ze Slovenska.„Haničko, naše zlatá, držte se. Nechvátejte na koncerty. My vydržíme, čekat to není problém. Jen vy se dejte do pohody, mám vás moc ráda. Kdybych vás mohla obejmout, asi se zblázním. Sluníčko naše,“ vyznala lásku legendě Milka Turková.„To je dobře, že jste se nám ozvala. Držte se, i když to asi není jednoduché. Přeji brzké uzdravení,“ uvedla Radka Urválková.„Jej, tak ať pomůže! Moc na Tebe, milá Hanko, myslím a držím pěsti, ať je Ti zase dobře! Ta energie a láska, kterou Ti všichni posíláme, musí přece fungovat! Jsi krásná!“ podotkla Šárka Velčovská.Na začátku ledna bylo informováno o tom, že Zagorová stále léčí kovidové následky a kvůli tomu dochází na krevní infuze a neustále navštěvuje lékaře, kteří ji nedoporučují vystupovat. Vzhledem k tomu byly zrušeny i další koncerty.Hana ZagorováHana Zagorová je česká zpěvačka, textařka, herečka a moderátorka. Patří k nejznámějším českým pěvkyním. Během své pěvecké kariéry se stala druhou nejúspěšnější držitelkou ocenění Zlatý slavík v kategorii zpěvačka v historii (po Lucii Bílé), když získala devět Slavíků v řadě v letech 1977 až 1985. Nazpívala přes 895 písní a za hudbu a zpěv získala mnoho prestižních cen.Kromě toho se Zagorová věnuje i literární tvorbě, píše scénáře a písňové texty.Co se týče jejího osobního života, narodila se a vyrůstala na Ostravsku. Otec Josef Zagora byl stavebním inženýrem, matka Edeltruda učitelkou. Prvním manželem Hany Zagorové byl v letech 1986–1992 tanečník a baletní mistr Vlastimil Harapes. Po rozvodu s Harapesem si vzala 30. května 1992 slovenského tenoristu Štefana Margitu, se kterým žije až dosud.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

