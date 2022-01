https://cz.sputniknews.com/20220131/kreml-o-orbanove-navsteve-rf-se-zamlouva-samostatny-pristup-madarska-k-volbe-partneru-17414926.html

Kreml o Orbánově návštěvě: RF se zamlouvá samostatný přístup Maďarska k volbě partnerů

Kreml o Orbánově návštěvě: RF se zamlouvá samostatný přístup Maďarska k volbě partnerů

Rusku velmi imponuje samostatný přístup Maďarska k uspokojení vlastních potřeb a k volbě vlastních partnerů, řekl mluvčí prezidenta RF Dmitrij Peskov. 31.01.2022, Sputnik Česká republika

„Ano, zítra se má konat, doufáme, návštěva pana (premiéra Viktora) Orbána. Je to velmi důležitá návštěva. Máme dobře rozvinuté vztahy s Maďarskem. Velmi nám imponuje samostatný přístup Maďarska k uspokojení vlastních potřeb a k volbě vlastních partnerů, velmi nám to imponuje,“ řekl Peskov novinářům.Poznamenal dále, že Rusku také „imponuje, že nehledě na všechny negativní trendy kvůli koronaviru se nám daří pokračovat ve všech ekonomických projektech“.Pracovní návštěva maďarského premiéra Viktora Orbána v Rusku se má konat 1. února. Plánuje se projednání jaderné elektrárny Paks, rozšíření smlouvy s Gazpromem, spolupráce ve výrobě vakcín a ve vesmíru. Ve čtvrtek měl maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó telefonní rozhovor s ruským vicepremiérem Alexandrem Novakem, v jehož průběhu připomněli, že export ruského plynu do Maďarska zůstal v roce 2021 na úrovni 5,9 miliardy kubíků.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikacích Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

