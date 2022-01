https://cz.sputniknews.com/20220131/malijske-urady-daly-francouzskemu-velvyslanci-72-hodin-na-opusteni-zeme-po-kritice-z-parize-17420888.html

Malijské úřady daly francouzskému velvyslanci 72 hodin na opuštění země po kritice z Paříže

Malijské úřady daly francouzskému velvyslanci 72 hodin na opuštění země po kritice z Paříže

Malijské úřady daly francouzskému velvyslanci 72 hodin na opuštění země v návaznosti na kritiku přechodné vlády ze strany Paříže, uvedla malijská vláda ve svém... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-31T16:56+0100

2022-01-31T16:56+0100

2022-01-31T16:56+0100

svět

francie

kritika

vláda

mali

vyhoštění

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/47/51/475184_0:0:2850:1603_1920x0_80_0_0_4e3fd6b1ccf5f69b23bb5c7ea3ba148d.jpg

„Vláda Republiky Mali informuje, že francouzský velvyslanec v Bamaku Joëlle Meyer byl 31. ledna 2022 předvolán na ministerstvo zahraničních věcí, kde mu bylo sděleno, že mu vláda dala 72 hodin na opuštění země,“ uvedla malijská vláda v prohlášení zveřejněném na Facebooku.Uvádí se, že k tomuto rozhodnutí vedly „nepřátelské a pobuřující“ výroky francouzského ministra zahraničí Jeana-Yvese Le Driana, které následně zopakovaly další francouzské úřady.Nedávno například Le Drian kritizoval kroky „vojenské junty“, která je u moci v Mali, za to, že v zemi přijímá „nezodpovědná opatření“. Francouzská ministryně obrany Florence Parlyová rovněž uvedla, že v Mali dnes „vládne junta, která se dostala k moci v důsledku dvojího státního převratu, jehož legitimita je sporná“.Vyhoštění v NěmeckuNěmecké ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že pracovník ruského generálního konzulátu v Mnichově byl prohlášen za personu non grata a opustil zemi, stalo se tak v létě 2021, řekla agentuře RIA Novosti mluvčí resortu.Již dříve psal o situaci časopis Spiegel. Podle jeho údajů to souviselo se špionážním případem Rusa Ilnura N., vědeckého pracovníka jedné německé univerzity. V těchto dnech mu bylo sděleno obvinění u soudu. Zástupkyně úřadu neupřesnila, z jakého důvodu byl pracovník generálního konzulátu prohlášen za nežádoucí osobu.Tento týden vyšlo najevo, že německá spolková prokuratura vznesla proti Ilnurovi N. obžalobu ve věci špionáže ve prospěch Ruské federace. Tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov řekl, že Kreml neví nic o zadržení lidí v Německu na základě obvinění z předání tajných údajů vesmírného programu ruské zahraniční zpravodajské službě (SVR).O vyhoštění ruského diplomata v rámci tohoto „špionážního případu“ se dříve nevědělo, přičemž Ilnur N. byl zadržen 18. června 2021. Podle německé spolkové prokuratury nejpozději na podzim 2019 navázala SVR kontakt s obviněným a nabídla mu spolupráci. Zpravodajská služba se prý zajímala o údaje „o rozlišitelných stupních vývoje evropské nosné rakety Arian a také o výzkumy obviněného v oblasti nauky o materiálech“.Podle německé spolkové prokuratury se Ilnur N. od listopadu 2019 osobně scházel s „operačním důstojníkem ruské zahraniční rozvědky se sídlem v Německu“. Obviněný předával informace o výzkumných projektech v oblasti leteckých technologií, včetně nosné rakety Arian, a výměnou obdržel hotovost v celkové výši 2,5 tisíce eur, uvádějí německé bezpečnostní orgány.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211206/francouzsky-prezidentsky-kandidat-vyzval-k-vyhosteni-vsech-ilegalnich-migrantu-ze-zeme-16756616.html

francie

mali

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

francie, kritika, vláda, mali, vyhoštění