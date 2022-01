https://cz.sputniknews.com/20220131/meni-se-nektera-pravidla-prijezdu-na-slovensko-a-take-doba-karanteny-17422882.html

Mění se některá pravidla příjezdu na Slovensko a také doba karantény

Mění se některá pravidla příjezdu na Slovensko a také doba karantény

Platnost očkování proti koronaviru se na Slovensku od února zkracuje z jednoho roku na devět měsíců od podání poslední dávky. Úřad veřejného zdravotnictví SR... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

Devítiměsíční lhůta se podle ministerstva zdravotnictví počítá od podání druhé dávky u vakcín s dvěma dávkami. Po uplynutí lhůty se osoby nepovažují za naočkované.Ti, co prodělali covid, již nemusí do karantényLidé, kteří překonali nemoc covid-19 budou mít po příchodu stejný status, jako naočkováni. Od pátku, 4. února lidé, kteří byli naočkováni i ti, kteří jsou kompletně proočkováni, již více nemusí do karantény. Bude pro ně platit povinnost se každých šest měsíců registrovat do systému eHranica.Karanténa pro nenaočkované se po příchodu na Slovensko zkracuje z deseti na pět dní při bezpříznakovém průběhů nemoci nebo při negativním PCR testu. Test je možné absolvovat hned po příchodu na Slovensko.Výjimky z karantény budou mít držitelé diplomatických a služebních pasů.Vyhláškou k režimu na hranicích se od pátku ruší seznam rizikových zemí v souvislosti s variantou omikron a také osobité podmínky pro osoby, které z těchto zemí přišly.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

