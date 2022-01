https://cz.sputniknews.com/20220131/netflix-predstavil-dalsi-serial-ktery-doslova-valcuje-vsechny-zebricky-17420061.html

Netflix představil další seriál, který doslova válcuje všechny žebříčky

Nový korejský seriál od Netflixu All of Us Are Dead (Všichni jme mrtví) se hned po své premiéře ocitl na první příčce ve 25 zemích a předběhl tak nejen jiné... 31.01.2022

Dne 28. ledna se na Netflixu konala premiéra nového korejského seriálu Všichni jsme mrtví. Samozřejmě, že seriálu všichni věštili velký úspěch, ale takový úspěch opravdu nikdo nečekal. Podle statistiky na FlixPatrol seriál Všichni jsme mrtví hned v den své premiéry vyletěl na první příčky nejsledovanějších programů a drží se tam doteď. Nyní je seriál na první příčce v žebříčcích v 25 zemích světa a vše nasvědčuje tomu, že to je pouze začátek.Nejen, že se seriál bleskurychle vyšplhal na první příčky, dokonce i překonal rekordy svých kolegů se ziskem 679 bodů. Jen pro porovnání Hra na oliheň debutovala se skóre 231 a seriál Hellbound (Peklo) nabral o něco měně – 634 bodů. Jedná se tak o pátý korejský projekt, který obsadil první příčku sledovanosti ve světě.Režisér seriálu Lee Jae-kyu poděkoval divákům za přízeň a celému týmu za vynikající práci.Vypadá to tak, že streamovací služba Netflix se správně rozhodla, když upřednostnila asijský kontent, výsledky mluví samy za sebe. Nebude proto žádným překvapením, když se dočkáme pokračování i tohoto seriálu.Streamovací služba Netflix byla založena v roce 1997 a sídlí v Los Gatos v Kalifornii. Od roku 2013 natáčí také vlastní filmy, seriály a televizní programy.Sledujte náš kanál na chatovací aplikaci Telegram, která je jednou z nejbezpečnějších. Budeme vám tam přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

