https://cz.sputniknews.com/20220131/patri-na-vesnici-takove-cervene-spodni-pradlo-maslikova-zase-prekvapila-tentokrat-nejen-fotkou----17417856.html

Patří na vesnici takové červené spodní prádlo? Mašlíková zase překvapila, tentokrát nejen fotkou

Patří na vesnici takové červené spodní prádlo? Mašlíková zase překvapila, tentokrát nejen fotkou

Moderátorka Hana Mašlíková neustále vzbuzuje u svých fanoušků velký zájem, a to zajímavými snímky. Tentokrát vsadila na smyslné spodní prádlo v červené barvě. 31.01.2022, Sputnik Česká republika

2022-01-31T23:57+0100

2022-01-31T23:57+0100

2022-01-31T23:57+0100

vesnice

spodní prádlo

postava

hana mašlíková

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnncz1.img.sputniknews.com/img/1069/09/10690951_0:79:1080:687_1920x0_80_0_0_b32cd4a21e4fd255e3807b1738ed31e4.jpg

„Manžel říkal, že na lítačku po vesnici jsem ještě dobrá,“ stojí k popisku k fotografii, kde kráska leží na gauči, který stylově spíš patří k chatě.Spousta sledujících ocenila komentář manžela moderátorky, a dokonce s dotyčným výrokem souhlasila.„Bomba hlod!“ vyslovila se Jarmila Havlíková.„Manžel má pravdu,“ napsaly stejné poznámky Milena Hájková a Ilona Konupková.„Manžel má smysl pro humor,“ uvedla Ilona Wurmová.Rovněž i Blanka Němcová označila chotě Mašlíkové za vtipálka.Jinak většině sledujících krása a půvab moderátorky neunikly.„Hani, kočka jako vždy. André opět perlí,“ poznamenala Anna Matysová.„Tak tomu se říká luxus!“ přišel s názorem Jirka Čižkovský.Dříve Mašlíková ukázala, jak si během dovolené užívala teplého počasí se svým manželem Andrém a jejich synem.Na fotce, kterou moderátorka zveřejnila, pózuje na okraji bazénu v exotickém Ománu. V bikinách vynikla její vysportovaná postava, kterou však zadarmo nemá.Kromě toho, že má super postavičku, moderátorka ukázala, že jí nechybí ani smysl pro humor.„V neděli jsme přiletěli z Ománu a na mě už dnes padla krize, takže jsem k sobě musela promluvit. Tak jo Mašle, okamžitě se vzpamatuj, jsi po krásné dovolené, takže vůbec nemáš nárok mít křížovku, ba naopak! Měla bys být nabitá, rozdávat energii a makat na 120 %! Asi se ptáte, jestli mi ta rozmluva sama se sebou pomohla…Ne, vůbec. Ale byl to zase super pokec. Jo a neptejte se mě na tu ruku, já sama nevím, proč mám ten pařát tak křivej,“ napsala k fotce Hanka.Hana MašlíkováHana Mašlíková je slavná česká modelka a moderátorka. V roce 2006 získala titul Miss Silueta v české soutěži krásy Miss České republiky. Její popularita hodně vzrostla po účasti v reality show Trosečník.V roce 2016 si vzala svého dlouholetého přítele Andrého Reinderse a o rok později se jim narodil syn Andreas. V poslední měsících ale jejich manželství procházelo krizí, a tak se Mašlíková rozhodla vztah s Andrém ukončit. Přesto však manželé žili společně v jedné domácnosti – podle Hanky je to proto, že si to přál jejich syn a oni se snaží být dobrými rodiči. Nedávno oznámila, že se k sobě s manželem zase vrátili a krizi ustáli.Mašlíková se proslavila také jako moderátorka pořadu Prásk na televizi Nova, kde komentovala dění ze světa celebrit. Rovněž moderovala ranní pořad Snídaně s Novou na stejné televizi, v roce 2018 však na žádost vedení musela i se svým kolegou Petrem Říbalem skončit. Na konkurenční televizi Prima chvíli moderovala pořad Sport Star, který však nový majitel zrušil.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

https://cz.sputniknews.com/20211220/sekne-maslikova-odhodila-stud-a-pred-fanousky-se-obnazila-ve-vane-16909488.html

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vesnice, spodní prádlo, postava, hana mašlíková