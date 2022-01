https://cz.sputniknews.com/20220131/pruzkum-slovaci-za-napeti-okolo-ukrajiny-vini-usa-a-nato-17412409.html

Průzkum: Slováci za napětí okolo Ukrajiny viní USA a NATO

Průzkum: Slováci za napětí okolo Ukrajiny viní USA a NATO

Občané Slovenska za eskalaci napětí na rusko-ukrajinských hranicích a v Pobaltí viní USA a NATO. Svědčí o tom výsledky průzkumu mezi obyvateli republiky, o... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

O napětí na rusko-ukrajinské hranice média informují již několik týdnů. Kvůli obranné smlouvě s Američany se o tomto tématu mluví také na Slovensku. V průzkumu padla otázka, kdo za vyhrocenou situaci může.Celých 44,1 procent dotázaných na tuto otázku uvedlo, že za eskalující napětí mohou Spojené státy a USA.Rusko za viníka zhoršení mezinárodní situace považuje výrazně menší počet dotázaných – 34,7 %.Dalších 18 procent dotázaných na tuto otázku nedokázalo odpovědět.Průzkumu se zúčastnilo 1 017 respondentů zastupujících všechny vrstvy a věkové kategorie slovenské společnosti. Sociologický průzkum probíhal od 19. do 26. ledna.Napětí mezi RF a NATONa konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

