Rada bezpečnosti OSN hlasovala pro uspořádání zasedání o Ukrajině

Rada bezpečnosti OSN se v procedurálním hlasování vyslovila pro uspořádání schůzky o situaci kolem Ukrajiny, kterou iniciovaly Spojené státy, informoval... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

Spojené státy minulý týden požádaly o jednání s tímto programem dne 31. ledna. Stálá zástupkyně země při OSN Linda Thomasová-Greenfieldová uvedla, že Washington chce s Moskvou projednat její údajné „ohrožující chování“ ve vztahu k Ukrajině a „zvyšování" vojenské přítomnosti Ruska na hranicích.První zástupce ruského vyslance při OSN Dmitrij Poljanskij to označil za záměr USA projednat „svá vlastní nepodložená obvinění a domněnky“. Diplomat vyjádřil naději, že jeho kolegové „tento PR trik“ nepodpoří.Pokud je některý člen RB OSN proti tomuto nebo jakémukoliv jinému zasedání, může požádat o procedurální hlasování. Pro její přijetí by pak muselo hlasovat minimálně devět z patnácti členů Rady bezpečnosti.Radu bezpečnosti tvoří Rusko, USA, Spojené království, Čína, Francie, Indie, Mexiko, Norsko, Irsko, Keňa, Brazílie, Spojené arabské emiráty, Albánie, Ghana a Gabon.Připomeňme, že Kyjev a západní státy nedávno vyjádřily znepokojení nad údajným nárůstem „agresivních akcí“ Ruska v blízkosti hranic Ukrajiny. Rusko taková obvinění opakovaně odmítlo a uvedlo, že jsou využívána jako záminka k rozmístění dalšího vojenského materiálu NATO v blízkosti ruských hranic. Tiskový mluvčí prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov uvedl, že Rusko přesouvá vojska na svém území a dle vlastního uvážení, což nikoho neohrožuje a nikoho by to nemělo znepokojovat. Mimo jiné ruské ministerstvo zahraničí poznamenalo, že výroky o „ruské agresi“ jsou používány jako záminka pro budování kontingentů NATO v pohraničních oblastech a že taková obvinění jsou směšná a nebezpečná.Jak již dříve řekl ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov, Rusko nevytváří žádné záminky pro konfliktní situaci kolem Ukrajiny. Rusko podle něj nevylučuje, že Západem vychvalovaná hysterie kolem Ukrajiny má za cíl pokrýt kyjevskou linii sabotování minských dohod o Donbasu. Kreml poznamenal, že informační hysterie USA a NATO o Ukrajině je velkoryse orámovaná lžemi a fejky.Na konci roku 2021 Rusko zveřejnilo návrhy smlouvy se Spojenými státy a dohody s NATO o bezpečnostních zárukách. Zejména Moskva od svých západních partnerů požaduje právní záruky odmítnutí dalšího rozšiřování NATO na východ, připojení Ukrajiny k alianci a zřízení vojenských základen v postsovětských zemích. Návrhy také obsahují klauzuli o nerozmístění útočných zbraní NATO v blízkosti hranic Ruska a stažení aliančních sil ve východní Evropě na pozice z roku 1997.Rusko minulý týden obdrželo písemnou odpověď a vzápětí ministerstvo zahraničí uvedlo, že západní partneři ignorovali to nejdůležitější, a sice nerozšiřování aliance.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

