Republika sa stáva hráčom, s ktorým treba počítať. Ale aký je jej koaličný potenciál? Názor

V súvislosti s prudkým poklesom preferencií koaličných strán začínajú diskusie o tom, aká bude povolebná politická realita. No a podľa série prieskumov za... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

V nedeľňajšom prieskume preferencií, ktoré zverejnila TV Markíza, by strany HLAS, SMER a Republika disponovali sedemdesiatimi siedmimi mandátmi a mohli by tak sformovať tesnú väčšinu. To znamená, že bez strany HLAS, respektíve SMER by nebolo možné vytvoriť koaličnú väčšinu. No a práve vďaka takémuto výsledku sa Republika stáva hráčom, s ktorým treba počítať.Dnes je v tvrdej politickej „karanténe“ strana Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS). V podstate takmer všetky politické subjekty verejne deklarovali a aj to majú potvrdené svojimi najvyššími straníckymi orgánmi, že s touto stranou nebudú ani len rokovať o koaličnej spolupráci. Podobné uznesenia má napríklad strana SaS voči strane SMER. V tomto zmysle má aspoň nominálne Republika akoby navrch.Realita je, samozrejme, komplikovanejšia. Médiá a časť koaličných politikov ju pokladá za ešte nebezpečnejšiu než pôvodnú Ľudovú stranu Naše Slovensko, z ktorej odštiepením vznikla. Líder Republiky europoslanec Milan Uhrík pochopil, že lacnými provokáciami a resentimentom za autoritatívnym režimom, ktorý vládol na Slovensku koncom tridsiatych a začiatkom štyridsiatych rokov, perspektíva akceptácie ich strany nenarastie. Preto sa ju snaží definovať ako principiálnu konzervatívnu stran, dúfajúc, že tak zvýši svoju akceptáciu.O tom, že Republika čaká ešte dlhá a strastiplná cesta, sa mohol predseda strany Milan Uhrík presvedčiť pred pol rokom, keď sa pokúsil o spoločnú demonštráciu so stranou SMER na Deň Ústavy Slovenskej republiky 1. septembra pred Ústavným súdom. Urobil pri tom nešťastnú politickú chybu, keď demonštráciu ohlásil skôr, než bola naozaj dohodnutá. Zo spoločnej demonštrácie nakoniec nič nebolo, konali sa len samostatné demonštrácie na rôznych miestach. Tým mu opozičný partner SMER dal jasne najavo, že spolupráca medzi oboma subjektmi nie je vôbec istá. Predčasné ohlásenie spoločnej demonštrácie vyvolalo v samotnej strane SMER kontroverzné reakcie a veľkú diskusiu a rozhodne takéto spojenectvo nebolo prijaté ako bezproblémové.Každopádne Republika je v súčasnosti politickým hráčom, s ktorým treba rátať. Je možné, že dnes primárne funguje ako hráč, ktorý má pripraviť podmienky pre koalíciu, ktorá sa stane hybridom medzi súčasnými koaličnými a opozičným stranami. Najpravdepodobnejšou je koalícia strán HLAS, SMER a SME RODINA. Ak by totiž spojenectvo strán HLAS, SMER a hnutia Republika vedelo vytvoriť koaličnú väčšinu, líder strany SME RODINA Boris Kollár by svoje spojenie so SMEROM a HLASOM vedel oveľa jednoduchšie obhájiť. No a v tejto súvislosti sa zdá, že takéto spojenectvo by bolo atraktívnejšie aj pre stranu HLAS, ktorý by sa veľmi rád vyvaroval spojenectvo so stranou, ktorú média nálepkujú ako extrémistickú.Pred stranou Republika je ešte dlhá cesta. Už dnes s ňou treba rátať, ale odhadovať jej postavenie po voľbách 2024 je príliš predčasné. V nasledujúcich dvoch rokoch nás čaká turbulentných vývoj, kde bude veľmi veľa premenných. A tie v konečnom dôsledku rozhodnú, kto a s akými politickými kartami bude hrať a kto tie karty bude rozdávať.

