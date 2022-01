https://cz.sputniknews.com/20220131/rihanna-bude-maminka-pri-prochazce-se-nechala-zvecnit-s-tehotenskym-briskem-a-takto-ji-to-slusi-17422453.html

Rihanna bude maminka! Při procházce se nechala zvěčnit s těhotenským bříškem a takto jí to sluší

Zpěvačka má na sobě džíny a růžový kabátek, který ale rozepnula, tudíž bylo zřetelně vidět, že je již v pokročilejším stádiu těhotenství. Ani jeden z nastávajících rodičů se ke zprávě zatím nevyjádřil.Nutno podotknout, že pro celý svět je zpráva opravdovou novinkou. Ačkoliv se zpěvačka na veřejnosti objevovala v takzvaných oversized bundách, mikinách a volném oblečení, nikdo nemohl s jistotou říci, že se snaží zakrýt těhotenské bříško. Rihanna je totiž známá milovnice extravagantních módních kreací.S rapperem A$AP Rockym se zná již delší dobu, byli však jen dobří přátelé. V roce 2020 se ale rozešla s miliardářem Hassanem Jameelem a nakonec se zamilovala do rappera.RihannaRihanna je barbadosko-americká zpěvačka a herečka, která je ve své tvorbě ovlivněna styly R&B, reggae, dancehall a dance. Je držitelkou devíti cen Grammy. Celkem nahrála čtrnáct „number-one“ hitů, ve svých 23 letech tak byla nejmladší umělkyní, která toho dosáhla. Je také jednou z nejsledovanějších zpěvaček na YouTube. Do roku 2012 celosvětově prodala na 25 milionů kusů alb, a také 60 milionů digitálních kopií singlů, což z ní činí nejúspěšnější umělkyni v digitálním prodeji.Založila vlastní značku Fenty Beauty, která jako první představila make-up v odstínech pro ženy všech typů pleti.Rihanna zažila krušné chvíle s nyní již expřítelem Chrisem Brownem. V únoru, v předvečer předávání Cen Grammy pro rok 2009 náhle zrušila své vystoupení na těchto prestižních cenách. Důvodem bylo napadení Brownem, který byl pak odsouzen k hodinám prospěšných prací. Její comeback začal vystoupením na cenách American Music Awards v roce 2009, kde vystoupila s písněmi z nového alba Rated R.Mezi její hitovky patří písně jako Umbrella, Diamonds, Only Girl či Where Have You Been.Rakim Mayers, spíše známý jako A$AP Rocky, je americký rapper. Mezi lety 2011 a 2012 se stýkal s australskou rapperkou Iggy Azaleaou. V srpnu 2012 vystupoval v show Late Night with Jimmy Fallon, kde předvedl svůj debutový singl Goldie, který se umístil na 55. příčce amerického žebříčku Hot R&B/Hip-Hop Songs. V říjnu pak vydal svůj velmi úspěšný druhý singl Fuckin' Problems.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

