Školy budou další dva týdny testovat. Projednává se následující režim

V následujících dvou týdnech budou školy nadále čelit testování, k žádným změnám nedojde. Jedná se o změně od poloviny února a o režimu ve školách, když se... 31.01.2022, Sputnik Česká republika

Zároveň dodal, že hygienické stanice se snaží co nejdříve odpovědět na pozitivní výsledky ve školách.Epidemiolog Roman Prymula zastává ten názor, že testování už v současném stavu nemá význam. Primářka kliniky infekčních nemocí Fakultní nemocnice Bulovka Hana Roháčová si naopak myslí, že testovat by se stále mělo, ale měli by se testovat pouze lidé s příznaky nemoci. Na CNN Prima News zároveň oba vyzdvihli potřebu očkování.Testovat se již nemusí také lidé, kteří v posledních 30 dnech měli pozitivní PCR test, a to jak dospělí tak i děti. Mohlo by to tak ulevit některým školám a učitelům.Gazdík se dnes vydal do střední, základní a mateřské školy pro sluchově postižené v Praze na Smíchově. Ředitelé nevidí velký problém v testování, nicméně náklady jsou vyšší.Škola zde byla zavřena pouze, když to bylo nařízeno.Gazdíkova návštěva byla spojena s předáváním vysvědčení. Žáky chválil, jelikož si myslí, že jak oni, tak i učitelé, si prošli jedním z nejtěžších pololetí.Sledujte náš kanál na jedné z nejbezpečnějších chatovacích aplikací Telegram, na kterém vám budeme přinášet aktuální zprávy a zajímavá videa.

